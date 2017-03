Immenstaad Auf Meersburger Straße geht es voran  Abschluss der Bauarbeiten zum 28. April

Die Bauarbeiten auf der Meersburger Straße sollen noch bis 28. April andauern. Am 15. März und wieder Ende April werden für die Maßnahme Vollsperrungen notwendig.

Die Bauarbeiten auf der Meersburger Straße werden – wenn alles nach Plan läuft – am Freitag, 28. April, beendet sein. So berichtete es Ortsbaumeister Ulrich Kohler in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das entspräche einer Verlängerung der Bauzeit um vier Wochen gegenüber der ursprünglichen Planung.

Die Verzögerung sei dem Wintereinbruch mit starkem Frost im Januar zuzuschreiben, erklärte Kohler. Deshalb mussten die Arbeiten vier Wochen ruhen. Derzeit werde mit der größtmöglichen Anzahl von Bauarbeitern gearbeitet: "Bei noch mehr Leuten wäre eine Vollsperrung nötig. Damit wäre niemandem gedient." Jeder Arbeiter leiste pro Woche etwa 45 Arbeitsstunden. Dass sich die Lieferung der aus China bezogenen und per Schiff transportierten Randsteine verzögert habe, habe nicht zu einer Verlängerung der Bauzeit geführt, erklärte Kohler weiter: "Wir haben andere Bauabschnitte vorgezogen."

Gerade sind Umschlussarbeiten vom neuen auf den alten Regenwasserkanal im Gange. Vom 9. bis 24. März sollen Wasserleitung und Glasfaserrohre vom Sommerberg bis zum Schwörerkreisel verlegt werden. Eine Vollsperrung der Meersburger Straße wird am 15. März nötig, um das Schieberkreuz auszutauschen und die neuen Wasser- und Gasleitungen für den Sommerberg anzuschließen. Ab dem 27. März bis zum 7. April sind Aufkiesen und Randsteinarbeiten vom Sommerberg bis zum Schwörerkreisel geplant. Anschließend sollen die Asphalttrag- und Binderschichten in der Straße und im Gehweg eingebaut werden.

Zuletzt eine Tempo-30-Zone

Während der Osterfeiertage ruhen vom 14. bis 17. April die Arbeiten und Anlieger können ein- und ausfahren. Vom 18. bis 2. April wird der Einbau der Deckschichten vorbereitet. Zum Einbau der Deckschichten vom 24. bis 28. April ist eine Vollsperrung der Straße unvermeidlich. "Dann sollte alles fertig sein – bis auf die Markierungen", hofft Kohler. Ist die Straße fertig, wird dort eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Die Vorfahrtsregelung wird, wie bisher, bestehen bleiben.