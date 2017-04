Immenstaad Aprilwetter verzögert Bauarbeiten an der Meersburger Straße

Die Bauarbeiten an der Meersburger Straße in Immenstaad, der Ortsdurchfahrt, dauern etwas länger. Das Wetter macht der Planung einen Strich durch die Rechnung.

An der Meersburger Straße in Immenstaad wurde die Arbeit wieder aufgenommen, aber der für Anfang der Woche geplante Einbau der Fahrbahn-Deckschicht gehörte nicht dazu. Schuld sei das Aprilwetter mit Kälte, Graupel- und Schneeschauern, erklärte Ortsbaumeister Ulrich Kohler, "aber dafür wird an den Gehwegen und Anschlussbereichen gearbeitet". Vor Ort ist zu sehen, dass stellenweise auch mit Presslufthämmern Löcher für den Einbau von Schachtdeckeln in die Fahrbahn Tragschicht geschlagen werden, wie bei der Abzweigung Sommerberg. Die Anschlüsse der einbiegenden Straßen haben größtenteils schon vor Ostern eine Deckschicht bekommen, die Gehwege teilweise eine Tragschicht. "Die Deckschichten werden eingebracht, sobald es das Wetter zulässt", sagt Kohler, "am Ende dieser Woche wissen wir hoffentlich mehr." Wenn es soweit ist, wird die Straße voraussichtlich erst einmal für Anlieger freigegeben. An den Gehwegen gibt es noch einiges zu tun. An der Bushaltestelle ist der Randstein erhöht, um das Einsteigen zu erleichtern, im Gehweg wird noch an Leitungen gearbeitet.