Immenstaad Applaus für Narrenvater Wolfgang "Hoss" Haas

Eine durchweg positive Bilanz für die Fasnet-Saison 2016/2017 haben Mitglieder der Narrengesellschaft Hennenschlitter am Samstagabend während ihrer Jahresversammlung im gut gefüllten Bürgersaal des Rathauses gezogen. Wolfgang \"Hoss\" Haas hat den ANR-Verdienstorden erhalten.

Während der Versammlung wurde erneut deutlich, dass in der Narrengesellschaft eine starke Gemeinschaft gepflegt wird. Mit großem Engagement haben sich Vorstand, Elferrat und Mitglieder erfolgreich dafür ins Zeug gelegt, zur Fasnet Freude nicht nur insbesondere im eigenen Ost zu verbreiten, sondern sie haben auch selbst viel Freude gehabt.

Ehrenelferrat Axel Töbel fasste in der ihm eigenen Manier humorvoll und mit einigen Spitzen die besonderen Ereignisse der Saison zusammen. Dabei weckte er Erinnerungen an manches Missgeschick einzelner Narren und an besonders gelungene aber auch weniger gelungene Fasnets-Veranstaltungen, an denen Hennenschlitter teilnahmen. Die Katzenzunft aus Kippenhausen habe sich von Trump inspirieren lassen und angekündigt, eine Mauer gegen die Immenstaader bauen zu wollen, so Töbel. Seine Antwort darauf: "Macht's – wir zahlen auch dafür." Beim Narrenbaumstellen hat Töbel beobachtet: "Prinz und Garde tanzten. Wobei das auf den Prinzen nicht unbedingt zutraf – aber er verletzte sich immerhin nicht."

Die Hennensuppe kam sehr gut bei den Gästen an, auch bei Augustin Reichle und Fridolin Aierstock vom Alemannischen Narrenring (ANR). Besonders hat ihnen gefallen, dass die Hexengruppe eine "Formula Besen des ANR" ins Leben gerufen hat und beim Rennen auf der Bühne als Reiter von traditionellen Besen gegen getunte Modelle gewann. Dafür gab es für Besenreiter "Pius" alias Alexander Schmidt und "Creppo" alias Christoph Rebstein eine eigens aufgelegte Spezialurkunde des ANR.

Im Rahmen der Hennensuppe hat Narrenvater Wolfgang "Hoss" Haas am Samstagabend den Verdienstorden des ANR bekommen. Wohlverdient, wie die Hennenschlitter auch bei der Vollversammlung durch lang anhaltenden Applaus für Wolfgang und Cordula Haas zum Ausdruck brachten. "Der Orden gehört nicht mir, sondern allen Hennenschlittern", bedankte sich Hoss.

Auch die anderen Hennenschlitter, denen ANR-Vertreter und Narrenvater Orden ansteckten, haben ihre Auszeichnungen mehr als verdient, wie Narrenvater Hoss in seiner Laudatio für jeden einzelnen deutlich machte. Mit der größten Ehre, die Ehrenmitgliedschaft, zeichneten die Hennenschlitter Helga Bauer aus. Hoss würdigte sie als "große Macherin und Vorbild". Dazu mehr in der nächsten Ausgabe.

Wahlen

Turnusgemäß standen Wahlen zum Narrenvater II und für Elferräte an. Narrenvater II Rüdiger Dube wurde ebenso einstimmig wiedergewählt wie die Elferräte Hubert Langenstein, Thomas Schlude und Markus Thoma. Da sich Elferrat und Schriftführer Timo Rosczyk aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellte, wurden für diese Ämter Nachfolger gewählt. Neu im Elferrat ist jetzt Christoph Rebstein, neuer Schriftführer Klaus Burkhard. (gik)