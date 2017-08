Immenstaad Alkohol: Mann schlägt Autoscheibe ein und greift Halter mit Stein an

Ein Mann muss sich laut Polizeibericht wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten. Er hat in Immenstaad mit einem Stein die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen und den Halter ebenfalls mit dem Stein angegriffen.

Ein alkoholisierter 54-Jähriger hat am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr an einem in der Hauptstraße geparkten Auto die Heckscheibe eingeschlagen. Laut Polizei entstand rund 5000 Euro Sachschaden. Der 54-Jährige wurde vom Fahrzeughalter beobachtet und angesprochen. Daraufhin attackierte der alkoholisierte Mann den Fahrzeughalter mit dem Stein. Hinzugerufene Polizeibeamte haben den Angreifer überwältigt und in Gewahrsam genommen. Laut Polizei benötigte der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls ärztliche Hilfe, er wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.