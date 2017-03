Immenstaad A-Cappella-Band bringt mit ihren Stimmen den Winzerkeller zum Toben

Die Gruppe "Cash-N-Go" erobert den wohl kleinsten Konzertsaal Deutschlands.

Ob der Winzerkeller wirklich der "kleinste und unbequemste" Konzertsaal Deutschlands ist, so wie sich Veranstaltungsorganisator Axel Töbel gegenüber der gespannten, in vertrauter Enge gemütlich beieinander sitzenden und zur Heiterkeit bereiten Fangemeinde fast entschuldigte – das ist nicht letztlich gesichert. Sicher ist jedoch, dass die ganz besondere Atmosphäre dieses Gemäuers schon fast die halbe Miete ist für einen außergewöhnlichen Abend. Die andere – weitaus größere Hälfte – waren am Samstagabend die sechs Mitglieder von "Cash-N-Go".

Und sie brachten mal wieder nichts Anderes mit als ihre Stimmen – wenn man mal von der doch recht spektakulären Nasenflöte absieht. Trotzdem oder gerade deswegen dauert es nicht lange, bis die Augsburger Christina Bianco, Thomas Haala, Wayne Wegener, Martin Seil, Thomas "Steino" Steingruber und Markus "Schnorre" Schnoll in Immenstaad ganz zuhause sind. Schon bei ihrer wahnwitzigen Interpretation der Andrew Sisters tobt der Saal und wenn der gute Wayne in Reinhard Mey'scher Klempner-Manier dem Publikum zu erklären versucht, dass mit dem Anziehen einer Mutter noch längst alles nicht in Butter ist, dann bleibt wirklich kein Auge trocken.

In eine Schublade lassen sich die A-Cappella-Künstler nicht stecken, einem bestimmten Genre fühlen sie sich genauso wenig verpflichtet, wie einer durchgehenden Kleiderordnung – und das ist gut so. Nicht zuletzt beherrschen sie den gepflegten Small Talk. Es wird also nicht nur gesungen, sondern auch geplaudert, zum Beispiel über Bayern und Schwaben und über alles anderen wichtigen Dinge, um die die Welt sich dreht. Chris de Burgh? Aber ja. Mit Karen Carpenter zum "Top of the world"? Ein absolutes Muss. Ein Bee-Gees Revival? Als ob man darauf nicht gewartet hätte. Und immer wird der Spielball zwischen Leadstimme, zwischen Sopran und Bass, zwischen Countertenor, Tenor, Bariton und menschlichen Rhythmusgeräten in erfrischender und überraschender Folge hin- und hergeworfen.

"Nobody does ist better." Gelungen auch das James Bond Medley, das so richtig groovt und nicht nur "For your eyes only" ist. Und weil die Protagonisten auf der Bühne generationsübergreifende Best Ager im besten Sinne sind, wissen sie, was sie ihren Fans schuldig sind und dass sie im Grunde nichts auslassen dürfen. Roy Black? Karel Gott? Es geht doch noch besser. Jopi Heesters mit Zylinder, gut sitzendem Gebiss und "Man müsste Klavier spielen können." Danach braucht man erst mal eine Pause, um die Lachmuskeln etwas entspannen zu können.