Immenstaad 5. mmenstaader Hungermarsch mit Rekordergebnis

Die magische Grenze von 10 000 Euro ist überschritten. 11 550 Euro kamen beim fünften Immenstaader Hungermarsch zusammen.

Hier ging es nicht um Zeit und Schnelligkeit, sondern um die Devise "dabei sein ist alles". Und das waren in diesem Jahr wieder einige. Über 100 Teilnehmer gingen Anfang Juli an den Start und liefen für gleich drei gute Zwecke. Nun erfolgte die Spendenübergabe im evangelischen Gemeindehaus in Immenstaad.

Karin und Karl Jäger, die den Hungermarsch 2009 ins Leben gerufen haben und seitdem alle zwei Jahre organisieren, überreichten den Spendenscheck an Pater Robert Abele und Pfarrer Martin Egervari. "Es ist ein sehr großer, noch nie da gewesener Erfolg," freute sich Karl Jäger angesichts der hohen Spendensumme und lobte die gute Zusammenarbeit mit dem TuS Immenstaad, der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde und der Stephan-Brodmann-Schule. "Kindern eine Zukunft geben" lautet das Motto des Hungermarsches, daher soll das Geld auch wieder Kindern zugutekommen. Drei Projekte sollen gefördert werden. Die evangelische Kirchengemeinde unterstützt das regionale Projekt "Reiten hilft – Hilfe für epilepsiekranke Kinder", die katholische Kirchengemeinde fördert ein Kinderheim in Nagpur/Indien und die Stephan-Brodmann-Schule möchte das Straßenkinderprojekt Arco-Iris in La Paz/Bolivien unterstützen.

Auch in zwei Jahren, wenn der TuS Immenstaad sein 100-jähriges Bestehen feiert, möchte das Ehepaar Jäger wieder einen Hungermarsch organisieren. "Wir leben hier in Saus und Braus, können das Essen auf dem Teller hin- und herschieben und dort?", erklärt Karin Jäger ihre Motivation. Doch neben dem Wohl der Kinder, das ihr und ihrem Mann besonders am Herzen liegt, sind für sie auch die Begegnungen mit den Menschen, die sie während ihrer Spendenaktion kennenlernt, sehr wichtig. "Es waren dieses Mal so intensive Begegnungen, wie nie zuvor. Das gibt mir die Kraft weiterzumachen," erklärt Jäger. Pfarrer Egervari und Pater Abele zeigten sich angesichts der hohen Summe überrascht und dankten dem Ehepaar Jäger für ihr tolles Engagement.