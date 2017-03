Heiligenberg Zimmerei und Schreinerei Nadler: Kreative Berufe und der Duft des Holzes

Albrecht Winkler und Werner Hirt von der Zimmerei und Schreinerei Nadler verbindet ihre Leidenschaft für Massivholz und für die Firmentreue.

Heiligenberg (bc) Handwerk hat goldenen Boden. Zumindest das Zimmerei- und Schreinereihandwerk scheint krisensicher zu sein. Jedenfalls kann sich der Zimmerei- und Schreinereibetrieb Nadler im kleinen Heiligenberger Teilort Kirnbach über mangelnde Aufträge nicht beklagen.

Und das „obwohl es allein in Heiligenberg insgesamt sieben Zimmereibetriebe und fünf Schreinereien gibt, kommen wir uns bei den Kunden nie über den Weg“, erläutert Firmenchef Hubert Nadler die funktionierende Koexistenz der Heiligenberger holzverarbeitenden Betriebe. Jeder Betrieb hat augenscheinlich seinen eigenen Kundenkreis. „Preislich können wir als Fachbetrieb mit der Massenfertigung von Möbeln oder bei Standardtüren der Baumärkte zwar nicht mithalten, aber immer dann, wenn Maßarbeit oder besondere Ausführungen gefragt sind, kommen die Kunden zu uns“, sagt Nadler.

Insgesamt 15 Mitarbeiter zählt der Betrieb Nadler. Zu diesen zählen auch der Schreinergeselle Albrecht Winkler sowie der Zimmereipolier Werner Hirt. Beide verbindet, den gleichen Chef zu haben, eine zehnjährige Betriebszugehörigkeit und die jahrzehntelange Leidenschaft zum Arbeiten mit Holz. „Ich habe schon immer mit Holz arbeiten wollen und tue dies auch heute noch gerne, am liebsten mit Massivholz“, erklärt Schreiner Winkler. Auslöser dafür sei der Werkunterricht in der Schule gewesen. Ein Praktikum in einem Zimmereibetrieb festigte seine Neigung zum Material Holz.

Doch letztlich habe er sich für den Schreinerberuf entschieden. „Da arbeitet man auch im Winter immer im Warmen“, sagt Winkler und schmunzelt verschmitzt. Nach seiner Lehre in Bonndorf und der Gesellenprüfung arbeitete er vier Jahre lang beim Küchenhersteller Alno in Pfullendorf. Dann folgte Bundeswehr und eine Anstellung bei der Schreinerei Sandhaas (vormals Schmid) in Überlingen-Nußdorf, wo er seinen heutigen Chef Nadler kennenlernte. Doch bevor er dort anheuerte, machte er eine dreijährige Zwischenstation in der Schreinerei Frickinger in Aach-Linz. Seit 2006 ist Winkler in Kirnbach tätig und fertigt dort alle Arten von Mobiliar, Tore und Türen.

Zimmerer Werner Hirt schnupperte schon als Schüler bei Willi Strobel im Rahmen eines Ferienjobs erstmalig den angenehmen Duft des Holzes. Die Arbeit gefiel ihm so gut, dass er bei Friedrich Strobel, einem heute nicht mehr existierenden Betrieb in Kleinschönach eine Ausbildung zum Zimmerergeselle machte. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr heuerte Hirt beim Fertighausbauunternehmen Schwörer an. Nach zehn Jahren bei Schwörer wechselte Hirt im Jahr 1996 zum Holzbaubetrieb Thomas Hummel in Hattenweiler. 2001 legte Hirt die Prüfung zum staatlich geprüften Polier ab. Seit 2006 ist Hirt in der Schreinerei und Zimmerei Nadler beschäftigt. „Hubert Nadler kenne ich allerdings schon sehr lange durch die gemeinsamen Hobbys Fußball und Kino“, blickt Hirt zurück.

In Nadlers Betrieb arbeitet Hirt, wie er selbst sagt, mit gleichem Elan wie zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn. „Man muss aber feststellen, dass sich im Zimmerergewerbe in der Zwischenzeit viel geändert hat, denn früher hat man ein Projekt immer voll in der Hand gehabt“, bedauert Hirt. Heute würde viel im Abbundzentrum vorproduziert und Zimmerer seien praktisch nur noch Monteure, meint Hirt. Ein Abbundzentrum könne die Teile halt viel präziser und billiger produzieren. „Vorne schieben Sie den vom Sägewerk gelieferten Holzbalken hinein, hinten kommt das fertige Teil heraus einschließlich aller Gehrungen, Bohrungen, Zapfungen und Nuten heraus“, beschreibt Hirt die Arbeitsweise solcher CNC-Maschinen. Handarbeit ist aber zuweilen trotzdem gefragt, besonders im Sanierungsbereich, den etwa 25 Prozent der Aufträge ausmachen. Und noch etwas habe sich mit den Jahren verändert, erklärt Hirt. „Im Winter wurden in der Zimmerei Treppen gebaut, heute machen das in der Regel Firmen, die darauf spezialisiert sind."

Schreiner und Zimmerer sind tolle Berufe, in denen man kreativ arbeiten kann und die Spaß machen, resümieren Hirt und Winkler.

Der Betrieb