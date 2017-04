Heiligenberg Wolkenschieber blicken auf 111-jähriges Bestehen voraus

Der Narrenverein Wolkenschieber hat den Antrag auf ein ANR-Freundschaftstreffen in Heiligenberg 2019 gestellt. Denn der Verein wird 111 Jahre alt.

Unverändert ist das Vorstandsgremium des Narrenvereins Wolkenschieber bei den jüngsten Neuwahlen geblieben. Damit dürfte Kontinuität in der Führung des agilen Vereins gewährleistet sein. Die Wahlen im Rahmen der aktuellen Hauptversammlung brachten jedoch Veränderungen in der Gruppe des Elferrats. Neue Elferräte sind Wolfgang Gehner und Marcel Lehmann, die für die ausgeschiedenen Elferräte Felix Jünger und Siegfried Friedrich nachrückten. Als neuer Kassenprüfer wurde zudem Mathias Probst bestellt. Er ersetzt den bisherigen Kassenprüfer Alfons Felix. Nach 13 Jahren Gruppenführertätigkeit bei den Burgeulen verabschiedete sich Nathalie Rothoff von diesem Amt, das jetzt Tina Müller übernahm. Mit Siegfried Friedrich und Günter Gebauer hätten zwei langjährige und verdiente Vereinsmitglieder ihre Zeit als Hästräger verlassen, erklärte der Vorsitzende Markus Leppert. Ihnen wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Im Rückblick auf das zurückliegende Vereinsjahr lobte Leppert das großartige Engagement der vielen Mitwirkenden bei der „Bunten Platte“. In der fünften Jahreszeit habe der Verein an sechs Umzügen teilgenommen, berichtete Leppert. Die getroffene Entscheidung, mit der Aprés-Umzugsparty und der Fasnetsbeerdigung zwei etablierte Veranstaltungen mithilfe von Livemusik zu revitalisieren, brachte den gewünschten Erfolg, wenngleich auch zusätzliche Kosten.

Aufgrund des negativen Kassenergebnisses regte Kassierer Gerhard Sing eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge an, um stetig steigende Kosten wie beispielsweise für Busfahrten und Gema-Gebühren aufzufangen. Zudem sei viel Geld in Maskenrohlinge, Polo- und Sweatshirts geflossen; also Ausgaben, für die in den nächsten Jahren wieder Rückflüsse zu erwarten seien, erläuterte Sing. Leider sei auch der zurückliegende Funkensonntag enttäuschend gewesen, weil der Verein auf vielen der erstmals angebotenen Quarkbällchen sitzen blieb. Dafür habe der Funken richtig gut gebrannt, so gut, dass die nebenanstehende Linde Feuer fing und die Feuerwehr helfen musste.

Im Bericht der Häswartin Martina Kast war „Schluss mit lustig“, denn 30 Prozent der Mitglieder würden sich bei der Maskenabgabe und Häskontrolle immer noch schwertun, sagte Kast. Wie gewohnt höchst hintersinnig und humorvoll ließ Chronist Hermann Förster die diesjährige Fasnet nochmals aufleben. Zum 111-jährigen Bestehen des Narrenvereins Wolkenschieber im Jahr 2019 habe der Verein beim Alemannischen Narrenring (ANR) den Antrag auf Veranstaltung eines Freundschaftstreffens gestellt, erklärte Leppert. Sollte der ANR beim Frühjahrskonvent diesem Antrag zustimmen, dürfe sich Heiligenberg 2019 auf ein Festwochenende mit Hästrägern und Besuchern im fünfstelligen Bereich freuen, stellte Leppert in Aussicht.