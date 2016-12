Heiligenberg Wintersulger Dorftheater spielt "Wunder, Zoff und Zunder"

Das Wintersulger Dorftheater spielt am 26. und 27. Dezember ein Stück aus der Feder von Bernd Gombold – "Wunder, Zoff und Zunder".

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auf Hochtouren laufen derzeit die Proben für den Schwank "Wunder, Zoff und Zunder", den das Wintersulger Dorftheater am Montag, 26. Dezember, um 14 und um 20 Uhr sowie am Dienstag, 27. Dezember, 20 Uhr, im Sennhof in Heiligenberg aufführt.

In dem Theaterstück aus der Feder von Bernd Gombold menschelt es gewaltig: Bürgermeister Hans Dampf lebt im Dauerclinch mit seinem Nachbarn, dem Dorfpfarrer Josef Keusch, denn er weigert sich strikt, einen Zuschuss für die dringend notwendige Kapellensanierung zu bewilligen. Zum Leidwesen des Bürgermeisters ist Tina, seine Tochter, mit Tommy, dem Sohn des verhassten Nachbarn beziehungsweise Bürgermeisters zusammen. Zum Glück verweigert der Pfarrer die Trauung, da Tommy geschieden ist. Doch der listige junge Mann gibt sich als italienischer Bettelmönch aus und zieht kurzerhand ins Pfarrhaus ein. Dort bringt er die angestaubte Welt des Dorfpfarrers gehörig durcheinander.

Die reiche und extravagante Heidrun von Zickenbach hat es dem Bürgermeister angetan und er würde ihr gern den Wunsch erfüllen, die Kapelle abreißen zu lassen, um an ihrer Stelle ein gemeinsames Liebesnest zu bauen. Das ruft Tommy auf den Plan. Erst behauptet er, ein unter der Putzschicht zum Vorschein gekommenes Wandgemälde sei ein weltberühmtes Fresko von Michelangelo. Als dann auch noch einer Madonnenstatue angeblich Tränen über die Wangen laufen, sehen der Pfarrer und der Bürgermeister die Kapelle schon als künftigen Wallfahrtsort, versöhnen sich und schmieden große Pläne.

Für die Vorstellung am 26. Dezember um 14 Uhr ist der Eintritt frei, Reservierungen sind nicht erforderlich. Für die Abendvorstellungen können Karten zum Preis von 7 Euro unter www.wintersulger-dorftheater.de oder telefonisch ab 18 Uhr bei Georg Matt, Telefon 0 75 54/87 25, oder bei Margit Straßburger, Telefon 0 75 54/89 43, reserviert werden.Reservierte Karten müssen spätestens um 19.45 Uhr abgeholt sein. Saaleinlass ist um 19 Uhr.