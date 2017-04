Heiligenberg Wechsel an Spitze der DRK-Bereitschaft: Auf Heinrich Stengele folgt Isabel Meyer

Die DRK-Bereitschaft Heiligenberg hat eine neue Chefin. Nach mehr als 20 Jahren an der Spitze gibt Heinrich Stengele seinen Posten ab. Isabel Meyer ist seine Nachfolgerin.

Heiligenberg – Bei der Heiligenberger Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat es einen Wechsel in der Führung gegeben. Nach 21 Amtsjahren gab der Vorsitzende Heinrich Stengele sein Amt an Isabel Meyer ab, die von den Mitgliedern einstimmig als Nachfolgerin von Stengele gewählt wurde. "Ich mache die Arbeit im DRK wirklich sehr gerne, aber ich haben in Bezug auf meinen Beruf und meine familiäre Situation das Gefühl, dass ich etwas nachgeben muss", begründete Stengele seinen Rücktritt vom Amt.

Stengele wurde, wie er in einem Rückblick selbst erläuterte, 1996 als Nachfolger von Hugo Wegmann gewählt. "Obwohl es Usus war, dass der Bürgermeister das Amt des DRK-Vorsitzenden ausfüllt, wollte man damals Bürgermeister Bernhard Hölderl nicht als Vorsitzenden haben", blickte Stengele zurück. Als 1999 Frank Amann Bürgermeister wurde, habe er es abgelehnt, Vorsitzender der DRK-Bereitschaft zu werden.

Mit der Einführung der Blutspendepauschale, der Anschaffung von Dienstkleidung, dem Aufbau des Vereinsheims und der Ausrichtung eines Benefizkonzerts habe er in seiner Amtszeit einige Herausforderungen meistern müssen, berichtete Heinrich Stengele. Wichtig sei, dass man gute Wegbegleiter habe. Er habe immer gute Unterstützung bei den Mitgliedern gehabt, lobte Stengele. "In einer Zeit, in der bei den meisten Vereinen die Mitgliederentwicklung rückläufig ist, wird die Gewinnung von neuen, jungen Mitgliedern eine zentrale Frage sein." Amann erinnerte an das DRK-Ehrenmitglied Karl Baader, der für Stengele mit seiner Ruhe und Ausstrahlung eine Leitfigur gewesen sei. Insbesondere Baaders und Stengeles Begleitung eines Flüchtlingszuges im Jahr 1992, um die Verpflegung der Flüchtlinge sicherzustellen, habe Stengele geprägt, sagte Amann.

"Idealismus hatte Heinrich Stengele schon immer und sein Führungsstil war elegant und geschmeidig", sagte Bürgermeister Frank Amann. Isabel Meyer bescheinigte Stengele in ihrer Dankesrede, dass er seinem Gegenüber immer mit einem Lächeln begegnete. "Manchmal kam auch ein spitzes, saloppes Wort, aber immer mit Wohlwollen", sagte Meyer. Besonders würdigte sie Stengeles Gabe, Reden aus dem Ärmel schütteln zu können. Die übrigen Vorstandsmitglieder sowie die Bereitschaftsleiter wurden für vier weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden Isabel Meyer, Günter Schatz und Herbert Dold als Delegierte für die DRK-Kreisversammlungen sowie August Rinderle, Gerda Reutebuch und Irma Roth als Stellvertreter. Kreisbereitschaftsleiter Manfred Sonntag ehrte Tamara Kast für zehn Jahre Mitgliedschaft im DRK. Erwin Gieringer, der urlaubsbedingt nicht anwesend war, soll zu einem späteren Zeitpunkt für seine 35 Mitgliedsjahre beim DRK geehrt werden. Sonntag berichtete außerdem, dass man plane, zur Sicherstellung der Menschenrettung auf das vor 40 Jahren praktizierte Konzept des Dorfsanitäters zurückzugreifen. Dringend gesucht seien deshalb Helfer vor Ort, die innerhalb von bis zu drei Minuten Menschen in der Nachbarschaft helfen könnten.

DRK-Bereitschaft

Die DRK-Bereitschaft Heiligenberg hat derzeit 24 aktive Mitglieder, die 2016 insgesamt 2275 Stunden ehrenamtlich tätig waren. Die per Feldküche auf die Verpflegung großer Menschenmengen spezialisierte Bereitschaft absolvierte drei große Kocheinsätze und mehrere Sanitätseinsätze. Ferner organisierte die Bereitschaft Erste-Hilfe-Kurse und zwei Blutspendetermine. Der nächste Blutspendetermin ist im Sennhof am Donnerstag, 8. Juni, zwischen 15 und 19.30 Uhr. Im Internet:www.drk-heiligenberg.de