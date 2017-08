Heiligenberg-Betenbrunn Wallfahrtskirche Sankt Maria Geburt: Stiftung Denkmalschutz spendet 51.900 Euro für das Dach der Kirche

Um das desolate Dach der Wallfahrtskirche Sankt Maria Geburt in Betenbrunn neu decken zu können, hat die private Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) 51.900 Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt investiert die Katholische Kirche als Eigentümerin eine halbe Million Euro in die aufwendige Renovierung des historischen Kirchengebäudes.

Eine beachtenswerte, zweckgebundene Spende in Höhe von 51 900 Euro hat die nur 80 Mitglieder umfassende Pfarrei Betenbrunn entgegennehmen können. Mit dieser Spende soll das desolate Dach der Wallfahrtskirche Sankt Maria Geburt in Betenbrunn neu gedeckt werden. Das Geld stellt die private Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) zur Verfügung. Es setzt sich aus einer privaten, zweckgebundenen Spende in Höhe von 1900 Euro und einer Zuwendung der Lotterie Glücksspirale in Höhe von 50 000 Euro zusammen.

Zur symbolischen Geldübergabe waren Wolfgang und Renate Meinhardt vom Ortskuratorium Villingen-Schwenningen der DSD, Frank Eisele als Geschäftsführer der Toto-Lotto-Regionaldirektion Süd, Dekan Peter Nicola, Bürgermeister Frank Amann, Mitglieder des Pfarrgemeinderates, Gemeinderäte der politischen Gemeinde sowie Handwerker erschienen. Die Dachsanierung sei ein wesentlicher Bestandteil der Außenrenovierung der Pfarrkirche. Das erläuterte die Architektin, Planerin, Projekt- und Bauleiterin des Erzbischöflichen Bauamts Konstanz, Beate Maier.

Insgesamt eine halbe Million Euro will die Katholische Kirche als Eigentümerin des historischen Kirchengebäudes zur Renovierung aufwenden. Die Dacherneuerung geht zurück auf Flugschnee im Winter, der massiv durch die Ritzen des Kirchendaches eingedrungen war. Es mussten Schneemassen per Schneeschieber unter dem Dach geräumt werden, bevor Tauwasser größere Schäden anrichten konnte. Kleinere Schäden sind im Inneren der Kirche über dem Gnadenaltar zwar sichtbar, sie ließen sich jedoch mit Farbretuschen beseitigen, schilderte Nicola.



Neben der Dacherneuerung werde es bei der Außenrenovierung auch um die Ertüchtigung des Turmtragwerks einschließlich des Glockenstuhls gehen. Ferner werde man den Putz überprüfen. Insbesondere im Sockelbereich seien Sanierungen notwendig geworden. Dazu kämen Natursteinarbeiten und ein neuer Fassadenanstrich, erläuterte Maier. Die Fertigstellung der Arbeiten an der Kirche, die zurzeit eingerüstet ist, werde im Spätherbst erwartet, meinte Maier. In die Planung, Organisation und Finanzierung seien neben der DSD als Destinatär der Lotterie Glücksspirale, dem Erzbischöflichen Bauamt Konstanz auch das Ordinariat der Erzdiözese Freiburg, das Denkmalamt des Regierungspräsidiums Tübingen, die untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Bodenseekreis und die Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg mit der Pfarrei Betenbrunn involviert.

Die DSD helfe dort, wo öffentliche Mittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen würden, erläuterte Wolfgang Meinhardt in seiner Ansprache. Öffentliche Mittel müssten aber zunächst einmal da sein. Der Staat muss gesagt haben, dass ein Objekt förderungswürdig sei, dann könne auch die DSD eine zusätzliche Förderung geben, schilderte Meinhardt. So habe die DSD, die selber keine öffentliche Förderung erhält, sondern auf Zuwendungen ihrer 200 000 privaten Förderer angewiesen ist, bereits mehr als 4500 Denkmäler mit finanziellen Mitteln in Höhe von fünf Millionen Euro fördern können.

Die Kirche

Die Wallfahrtskirche St. Maria Geburt in Betenbrunn wurde 1373 im Zusammenhang mit der Stiftung eines Franziskanerklosters auf einer Anhöhe errichtet, 300 Jahre später erweitert und barock modernisiert und nochmals um 1700 und von 1727 bis 1743 umgestaltet. Der barocke Saalbau besteht heute aus einem rechteckigen Schiff mit gerade abschließendem Chor in der Breite des Kirchenschiffs. Gegen die Nordseite sind ein quadratischer Turm und ein zweigeschossiger Sakristeianbau gesetzt. Im flachgedeckten Inneren der Kirche ist eine reiche Ausstattung vorhanden.