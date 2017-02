Heiligenberg Vorstellung des Forstwirtschaftsplans: Gemeindewald wirft 50 058 Euro ab

1970 Erntefestmeter Holz hat die Gemeinde 2016 ihrem Wald entnommen. Der Befall durch Borkenkäfer fiel geringer als erwartet aus.

Der Gemeinderat Heiligenberg hat sich in seiner letzten Sitzung über die Erträge der gemeindlichen Holzwirtschaft informiert. Zudem akzeptierten die Räte einstimmig den von Michael Strütt vom Landratsamt Bodenseekreis sowie von Revierförster Walter Städele vorgestellten Forstwirtschaftsplan für das aktuelle Jahr.

Aus der 158 Hektar großen Holzbodenfläche habe die Gemeinde im vergangenen Jahr insgesamt 1970 Erntefestmeter Holz entnommen, berichtete Strütt. Davon seien 80 Prozent auf die planmäßige Nutzung, 13 Prozent auf Sturmholz, zwei Prozent auf Holzentnahmen durch Insektenbefall und Dürre sowie fünf Prozent auf sonstige Nutzungen entfallen. Bemerkenswert sei, dass die eigentlich durch den milden Winter 2015/2016 erwartete, sehr kritische Borkenkäfersituation nur im begrenzten Ausmaß eintrat, erklärte Strütt. Mit dieser Holzernte habe die Gemeinde knapp unter Nutzungsplan von 2000 Festmetern sowie unter dem derzeitigen Hiebsatz von 2250 Festmetern gelegen, erläuterte Städele. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf hätten 143 500 Euro betragen. Abzüglich der Ausgaben von 93 452 Euro seien somit ein vorläufiges Betriebsergebnis von 50 058 Euro (2015: 113 432 Euro) erwirtschaftet worden. Die hohen Ausgaben seien den umfangreichen Aufforstungen geschuldet, berichtete Städele. Der Forstwirtschaftsplan 2017, so Städele, würde wieder von einem Holzeinschlag von 2000 Festmetern ausgehen. Bei einem voraussichtlichen Erlös von 74 Euro pro Festmeter ergäben sich daraus 148 000 Euro Einnahmen. Die Ausgaben seien, insbesondere durch Aufforstungen bedingt, mit 100 800 Euro geplant. Das daraus resultierende Betriebsergebnis sei daher in Höhe von 47 200 Euro zu erwarten, erklärte Städele. Der voraussichtliche Preis für Fichtenholz läge ähnlich wie 2015 und 2016, schätzte Strütt. Bei Buchenholz sei die Nachfrage bislang gut und die Preise anziehend. Bei Eiche gäbe es eine sehr gute Nachfrage, Ahorn und Kirsche seien hingegen nicht gefragt, erläuterte Strütt und wies darauf hin, dass in diesem Jahr die Erneuerung des Forsteinrichtungsplans anstehen würde.