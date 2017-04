Heiligenberg Viele Erinnerungen an die Schulzeit in Heiligenberg

Viele Erinnerungen an die Schulzeit in Heiligenberg

Die Absolventen des Jahrgangs 1957 der Schule Heiligenberg hatten sich nach zehn Jahren wieder zu einem Klassentreffen zusammengefunden. Für die ehemaligen Schüler und ihre Partner sowie zwei Lehrer standen gesellige Stunden auf dem Programm.

Erinnerungen an Streiche, deren Urheber nie herauskamen, Erinnerungen an körperliche Strafen und eiskalte Klassenzimmer: Das Treffen der Absolventen des Jahrgangs 1957 der Schule Heiligenberg bot viel Gelegenheit, zurückzublicken auf eine Welt, die heute fremd erscheint. Neben den Schulkameraden und elf Partnern waren mit Walter Bähr und Bruno Schmid zwei ehemalige Lehrer der Schule dabei. Die Räume der Schule waren im heutigen Heiligenberger Rathaus. Treffpunkt der Zusammenkunft war der historische Postplatz in Heiligenberg. Von dort ging es per Bus zu einer Besichtigung des Traktormuseums in Gebhardsweiler. Am Nachmittag stand eine Schifffahrt auf dem Bodensee auf dem Programm, bevor die Gruppe in den Bayerischen Hof in Heiligenberg einkehrte. Organisiert hatten das Treffen, das nur alle zehn Jahre stattfindet, Karl-Franz Stefan und Achim Tylla. Natürlich gab es während des Tages ausgiebig Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen, darunter auch so manche amüsante Schülerstreiche.

Gisela Felix und Günter Schmid erinnerten sich zum Beispiel an einen Landschulheimaufenthalt in Tennenbronn. Der begleitende Lehrer habe die Angewohnheit gehabt, seinen Schlafanzug auf einen Bügel zu hängen. "Dann haben wir eines Tages den Schlafanzug am Bügel festgenäht", erzählte Felix schmunzelnd. Der Streich sei folgenlos geblieben, weil nie herauskam, wer es war. Zu dieser Zeit waren noch Körperstrafen erlaubt, wie zum Beispiel das "Tatzen geben", bei dem der Lehrer mit einem Stock auf die Finger schlug. Gita Lohrer erinnerte sich, dass der Lehrer dazu ihre Hand genommen hatte, sie aber kurz vor dem Schlag die Hand wegzog, worauf der Lehrer sich selbst auf seine eigene Hand schlug.

"Das wiederholte sich noch einmal und danach musste ich nie wieder Tatzen geben", erzählte Lohrer. Walter Bähr war damals Lehrer und erinnerte sich daran, dass er auch die Schulheizung bedienen und Kohlen schaufeln musste. Anna Schnez sind die harten Winter besonders in Erinnerung geblieben. Bei Schnee und Glätte seien die Busse mit Schülern aus weiter entfernten Orten oft zu spät gekommen. "Dann mussten wir immer in der Schule eine bestimmte Zeit warten, ob der Bus doch noch kommt", berichtete Schnez. Schließlich habe man mit der Auflage nach Hause gehen dürfen, dass, wenn der Bus doch noch eintreffen sollte, man wieder zurück zur Schule kam. "Na, den Bus, der dann doch noch kam, haben wir natürlich nie gesehen", erinnerte sich Schnez grinsend. Für Dieter Broeski war der "Kampf" zwischen eingemeindeten Orten Anlass für Streiche im Winter. "Für uns war es eine Freude, als Letzte in die Schule zu gehen und die Schlitten der Mitschüler den Berg hinunterrennen zu lassen", verriet Broeski.

Myrta Moßbrucker wehrte sich mit einem Zirkel gegen freche Jungs. "Denen habe ich mit der Spitze meines Zirkels in den Po gepikst", erzählte Moßbrucker. Eindrucksvoll muss auch die Szene eines Wasserschadens in der Schule gewesen sein. Der Lehrer habe damals im Obergeschoss gewohnt und ein Wasserbett besessen, berichtete Thorsten Dunkelberg. "Das Bett muss eines Tages kaputtgegangen sein, denn das Wasser lief das Treppenhaus hinunter und tropfte von der Decke des Klassenzimmers", erzählte Dunkelberg. Weißt du noch? Mit diesem Satz wurden noch viele andere Geschichten ausgetauscht und so war das Treffen ein unterhaltsames Wiedersehen.