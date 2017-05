Heiligenberg Verein Musik und Kultur: Mehr als 100 Stimmen und Klänge bei Frühlingskonzert

Der Verein Musik und Kultur Heiligenberg hat im Sennhof sein Frühlingskonzert mit mehr als 100 Mitwirkenden veranstaltet.

Schon allein der personelle Aufwand war bemerkenswert: Dem Heiligenberger Dirigenten Jochen Wehner war es gelungen, für das diesjährige Frühlingskonzert des Vereins Musik und Kultur Heiligenberg mehr als 100 Mitwirkende zu mobilisieren.

Darunter die zu einem kraftvollen Klangkörper zusammengefassten Männerchöre aus Deggenhausertal, Heiligenberg und Salem-Neufrach sowie das mit Gastmusikern aus Wintersulgen erweiterte Blasmusikorchester Altheim unter der Leitung von Stefan Strecker. Der daraus resultierende Gesamtklang so vieler Kehlen und Blasmusikinstrumente war beeindruckend und mitreißend. Nachwuchsprobleme in Männerchören und Blasmusikorchestern? Davon war im leider nicht voll besetzten Sennhof nichts zu spüren. Wohl aber die Kraft der Musik und der Spaß am gemeinschaftlichen Musizieren, der besonders im Chor der norwegischen Matrosen, Soldatenchor sowie dem Finale des ersten Aktes aus Tannhäuser (alle mit Stücken von Richard Wagner) klangmalerisch zum Ausdruck kam.

Aber auch im solistisch besetzten ersten Teil des Konzerts war mitreißende Musik zu hören, wie zum Beispiel die parodistischen Variationen des Volkslieds "s' kommt ein Vogerl geflogen" (Siegfried Ochs), zauberhaft gespielt vom Flötenensemble "Die Querulanten". Fantastisch interpretierte Pianistin Barbara Mohm-Löhle das nordisch-romantische "Frühlingsrauschen" von Christian Sinding. Kapriziös erklang der Tanz "Tarantella" von Camille Saint-Saëns mit den Solisten Uwe Allweier und Uta Helene Follert. Unbedingt erwähnenswert ist "Kol Nidrei" von Max Bruch für Bläserensemble und mit Reinhard Bartsch am Solocello.

Weitere Solisten waren Udo-Rainer (Klavier) sowie Lara Isele als Sopranistin. Als Zugabe erklang Ludwig van Beethovens "Freude schöner Götterfunken", vereint gespielt und gesungen von allen Mitwirkenden und von vielen Zuhörern, die begeistert mitsangen.