Heiligenberg Unfall im Deggenhauser Tal: Zwei Autos landen auf dem Dach

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße L207 zwischen Deggenhausertal-Ellenfurt und Heiligenberg-Echbeck. Unfallursache war ein missglücktes Überholmanöver.

Ein mit zwei Männern besetzter silberfarbener Audi und ein älterer Herr in einem kleinen dunkelblauen PKW fuhren in gleicher Richtung von Deggenhausertal in Richtung Echbeck. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Audifahrer den vorausfahrenden blauen Wagen überholen und touchierte diesen mit der Fahrzeugfront mit einer Überlappung von circa 15 Zentimetern. Daraufhin kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern, schlugen gegen die Böschung und kamen auf der Straße auf dem jeweiligen Fahrzeugdach zu liegen. Der Fahrer des Audis wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Friedrichshafen eingeliefert. Der Beifahrer im Audi wurde ebenfalls schwer verletzt, aber mit überschaubaren Verletzungen. Der ältere Herr im blauen Auto erlitt keine ernsthaften Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.