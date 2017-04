Heiligenberg Umwelttag: Helfer sammeln Container voll Müll

Ein voller Erfolg ist der Umwelttag gewesen, den der CDU-Ortsverein seit nunmehr 27 Jahren im Frühjahr in Heiligenberg veranstaltet.

Hinter dem Begriff Umwelttag verbirgt sich eine Dorfputzete im erweiterten Sinne, denn das Sammeln von Müll beschränkt sich nicht nur auf die Teilorte Heiligenberg und Steigen, sondern erstreckt sich über viele Kilometer entlang der Landesstraße L 201, Kreisstraßen sowie Waldwegen. Besonders erfreulich war die unerwartet große Beteiligung der Bürger an der Aktion. So viele Helfer, darunter auch viele Kinder, hatte es schon lange nicht mehr gegeben, sagte CDU-Ortsvereinsvorsitzender Siegfried Müller.

"Das Umweltbewusstsein ist gestiegen", resümierte Müller. Etwa sieben bis acht Autoreifen, einen Lattenrost, Plastik und anderen Unrat sowie jede Menge leere Bierflaschen fanden die Helfer, Letztere insbesondere entlang von Straßen. Was wohl in den Köpfen der Menschen vorgeht? Dennoch zeige das langjährige Engagement für die Sauberkeit Erfolg, betonte Müller. Statt wie früher bis zu vier Container reiche inzwischen ein Container, sagte Müller. Dennoch gibt es nach wie vor gedankenlose Menschen, die beispielsweise, um sich den geringen Entsorgungsbetrag zu sparen, ihre Altreifen lieber in den Wald werfen, anstatt sie ordnungsgemäß und umweltschonend über Werkstätten und den Reifenhandel entsorgen zu lassen. Auf einem der gefundenen Reifen ist allerdings die Einlagerungsnummer eines Reifenhändlers oder einer Werkstatt zu lesen. Diese könnte der Identifizierung des Übeltäters dienen. Eine entsprechende Anzeige bei der Polizei dürfte gewiss folgen. Nach der Müllsammelaktion stärkte sich die Mannschaft mit Speisen und Getränken, die die komplette Heiligenberger Gastronomie, alle Heiligenberger Lebensmittelgeschäfte sowie die Gemeinde Heiligenberg gespendet hatten.