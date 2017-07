Heligenberg Traditionsmetzger von Stryk in Heiligenberg kapituliert vor wachsenden Auflagen

Bernhard von Stryk hört auf. Der letzte Metzger im Bodenseekreis, der noch im eigenen Betrieb schlachtete, schließt seien Betrieb.

Schlechte Nachricht für Heiligenberg und Umgebung: Der traditionsreiche Metzgereibetrieb Bernhard von Stryk am historischen Postplatz in Heiligenberg gibt auf. Damit schließt ein weiterer Metzgereibetrieb, der über Jahrzehnte die Region mit vielfältigen, qualitativ hochwertigen Fleischwaren versorgte – handwerklich hergestellt aus Tieren, die in der unmittelbaren Umgebung aufgewachsen waren und in Heiligenberg geschlachtet wurden. Die Metzgerei von Stryk ist die letzte Metzgerei im Bodenseekreis, die wie früher direkt im eigenen Betrieb schlachtete.

Letzter Verkaufstag ist Samstag, 12. August; danach bleibt die Ladentür für immer verschlossen. Dann endet nach 59 Jahren die Ära der Metzgerei von Stryk. „Wir bedauern dies für die Bürger in Heiligenberg und Umgebung sehr“, informierte von Stryk seine Kunden per Aushang und Rundschreiben. Lange habe er zusammen mit seiner Frau nach anderen Lösungen gesucht und sich letztlich doch für die Schließung entscheiden müssen. Was ihm nicht leicht gefallen sei, konstatierte von Stryk im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Erst am 21. Juni hatte diese Zeitung über den Rückgang handwerklicher Metzgereibetriebe berichtet und von Stryk als Gegenbeispiel aufgeführt. Dass es ihn mit der Schließung nun so schnell selbst treffen würde, damit habe er nicht gerechnet.

„Die Gründe der Schließung haben mit den immer größer werdenden Auflagen der Ämter zu tun“, informierte von Stryk seine Kunden. Die von den Ämtern vorgegebenen Investitionen, die er, wie er erst kürzlich erfuhr, machen müsste und die voraussichtlich auch in den kommenden Jahren nötig wären, ließen sich betriebswirtschaftlich und personell nicht mehr rechtfertigen, bedauerte von Stryk. Erst vor fünf Jahren habe er in den Verkaufsraum investiert. Weitere Investitionen im mittleren fünfstelligen Eurobereich seien für eine kleine Landmetzgerei nicht zu stemmen. „Mit dem Hintergrund, dass es in unserer Familie keinen Nachfolger geben wird, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, erklärte von Stryk. Und wie geht es weiter? „Natürlich haben wir uns um einen Nachfolger bemüht“, schilderte von Stryk. Doch leider seien auch Gespräche mit eventuellen Filialbetreibern bisher negativ verlaufen. Er wolle aber diesbezüglich weiterhin versuchen, eine Lösung für Heiligenberg zu finden. Was bleiben würde, seien Hausschlachtungen, Festservice, Gastronomieservice sowie Catering, sagte von Stryk.