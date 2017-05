Heiligenberg Startschuss für den Heiligenberger Schlosslauf

Die Laufveranstaltung in Heiligenberg findet am 25. Mai statt. Beim Bambini-Lauf bewältigen die Kleinsten eine Strecke von 500 Metern. Beim Hauptlauf geht es über 10,6 Kilometer bis ins Ziel.

Heiligenberg – Der Startschuss für den Heiligenberger Schlosslauf fällt am Himmelfahrtstag, 25. Mai. Die Laufveranstaltung in Heiligenberg ist für Einsteiger und Lauf-Profis gleichermaßen geeignet. Der Schlosslauf ist der zweite Wertungslauf für den Linzgau-Cup 2017. Als Schirmherr hat sich erneut Erbprinz Christian zu Fürstenberg zur Verfügung gestellt. Für Schlosslauf-Neulinge oder Läufer, die vor dem Lauf einfach in Gemeinschaft etwas trainieren wollen, bieten Michael Oerter und Manfred Ludwigkeit einen Testlauf zum Kennenlernen der Strecke an. Treffpunkt ist das Rathaus Heiligenberg am Mittwoch, 17. Mai, um 18 Uhr.

Neu im Vergleich zum Vorjahr ist die Zeitmessung. Statt Handgelenkstranspondern werden personifizierte Startnummernchips verwendet. Die Startnummern mit integriertem Chip werden zusammen mit den Startunterlagen kostenlos ausgegeben und verbleiben nach dem Lauf bei den Teilnehmern. Angeboten werden, je nach Alter und Streckenlänge, unterschiedliche Läufe. So besteht für sportlich ambitionierte Erwachsene der Hauptlauf aus zwei Runden mit je 5,3 Kilometern. Die Teilnahme am Hauptlauf ist ab Jahrgang 2001 oder älter möglich. Dieser Lauf ist gleichzeitig der zweite Wertungslauf für den Linzgau-Lauf-Cup 2017. Für Teilnehmer ab Jahrgang 2005 oder älter und für diejenigen, für die 10,6 Kilometer zu lang sind, wird zudem der Jedermannslauf mit einer Länge von 5,3 Kilometern (eine Runde) angeboten.

Jüngere Läufer der Jahrgänge 2002 bis 2009 können am Kinder- und Jugendlauf teilnehmen, der eine Länge von 1500 Metern hat. Schließlich gibt es für die ganz kleinen Läufer den Bambini-Lauf mit einer Länge von 500 Metern; es ist der einzige Lauf, bei dem alle Teilnehmer automatisch Sieger sind. Vor und während der Läufe werden Mineralwasser und isotonische Getränke kostenlos abgegeben. Die Startgebühren betragen für den Hauptlauf 11 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Jugendliche. Der Start im Jedermannslauf kostet für Erwachsene 8 Euro und für Jugendliche 6 Euro. Das Startgeld für den Kinder- und Jugendlauf beträgt 6 Euro (Kinder der Grundschule Heiligenberg sind bei Anmeldung im Klassenverband frei). Die Teilnahme am Bambinilauf ist kostenlos. Im Startgeld ist die Teilnahme an der Pastaparty inbegriffen. Diese beginnt um 13 Uhr im Saal des Sennhofs. Dort findet dann auch die Siegerehrung statt.

Der Hauptlauf wird in Fünf-Jahres-Klassen gewertet. Es gibt Urkunden für alle, Sachpreise für die Plätze eins bis drei (Damen und Herren) und für die schnellsten Firmen und Teams (bei entsprechender Anmeldung als Firmengruppe oder als Team).

Für die schnellste Frau, den schnellsten Mann und die schnellsten Jugendlichen (weiblich und männlich getrennt) des Schlosslaufs werden Pokale ausgegeben. In der Ortsmeisterschaft erhalten die schnellsten Heiligenberger ebenfalls Preise.

Schlosslauf-Programm

Ab 10 Uhr: Startnummernausgabe (Umkleiden und Duschen im Freibad)

11 Uhr: Start des Hauptlaufs (10,6 Kilometer, Jahrgang 2001 und älter) sowie des Jedermannlaufs (5,3 Kilometer, Jahrgang 2005 und älter)

12.15 Uhr: Start des Bambinilaufs (500 Meter)

12.30 Uhr: Start des Kinder- und Jugendlaufs (1,5 Kilometer, Jahrgang 2002-2009)

13 Uhr: Pastaparty mit Siegerehrung im Sennhof

Anmeldungen sind bis zum 23. Mai, 16 Uhr, im Internet unter www.abavent.de/anmeldeservice/heiligenbergerschlosslauf2017 möglich. Für Nachmeldungen bis spätestens 30 Minuten vor dem Start wird eine Nachmeldegebühr von 3 Euro erhoben.

