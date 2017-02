Heiligenberg Schulden im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung steigen

Durch geplante Kreditaufnahmen und bereits bewilligter erhöht sich der Schuldenstand auf knapp 2,5 Millionen Euro.

In der aktuellen Gemeinderatssitzung hat das Ratsgremium über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2017 beraten. Beschlüsse wurden noch nicht gefasst.

Wie Kämmerer Andreas Irmler den Räten erläuterte, könne man im Erfolgsplan für das aktuelle Jahr von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgehen. Erträge und Aufwendungen hätten gleichermaßen eine Höhe von 683.500 Euro. Die wichtigsten Ertragsposten seien 445.000 Euro für Abwasserbeiträge sowie 70.000 Euro für den Straßenentwässerungsanteil aus der Verrechnung mit dem Gemeindehaushalt, erklärte Irmler. Die größten Aufwendungen seien 176.000 Euro für Abschreibungen, 122.500 Euro Betriebskostenumlage des Abwasserzweckverbandes (AZV) Obere Salemer Aach, 59.900 Euro Personalkosten, 57.000 Euro Abschreibungen AZV Obere Salemer Aach, 45.500 Euro Energiekosten, 31.000 Euro Kanalunterhaltung, 30.000 Euro Einleitungsgebühren Gemeinde Deggenhausertal, 28.300 Euro Verwaltungskosten sowie 56.800 Euro Zinsen für Kredite.

Auch der Vermögensplan würde ausgeglichene Einnahmen und Ausgaben aufweisen, sagte Irmler. Der Großteil der Einnahmen umfasse Abschreibungen in Höhe von 233.500 Euro, 30.000 Einnahmen aus Abwasserbeiträgen des Baugebiets Amalienhöhe II und 23.500 Euro Kostenersätze für Hausanschlüsse. Zur Deckung der Ausgaben sei eine Kreditaufnahme in Höhe von 64.800 Euro geplant. Im Bereich der Abwasserbeseitigung seien im Planjahr Ausgaben für Investitionen in Höhe von 97.900 Euro vorgesehen, erklärte Irmler. Davon würden unter anderem 50.

000 Euro für Abwasseranlagen im Neubaugebiet Sonnenhang, 10.000 Euro für das Gewerbegebiet Further Öschle III, 5000 Euro für Amalienhöhe II und 12.500 Euro für das Abwasserpumpwerk Katzensteig entfallen. Zur Tilgung von Krediten seien 86.700 Euro vorgesehen. Zudem seien 49.200 Euro für den Ausgleich von Finanzierungsmitteln aus Vorjahren geplant, sagte Irmler. Durch die geplante Kreditaufnahme von 64.800 Euro zuzüglich bereits 2016 bewilligter, aber noch nicht abgerufener Kredite in Höhe von 402.000 Euro wird sich der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum Ende des Jahres von 2,1 Millionen Euro (Vorjahr) auf knapp 2,5 Millionen Euro (830,97 Euro pro Kopf) erhöhen.