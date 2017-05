Heiligenberg Schlosslauf in Heiligenberg: Robin Hanser ist einmal nicht der Sieger - mit Bildern!

Leonard Arnold ist der Sieger des 18. Heiligenberger Schlosslaufs. Er ließ im größten Teilnehmerfeld aller Zeiten Michael Kovermann hinter sich, und auch Robin Hanser, der Dauersieger unter den Dauerläufern. "Man kann nicht immer gewinnen", gab sich Hanser sportlich. Die schnellste Frau im Hauptlauf war erneut Claudia Maier, gefolgt von Yelena Walser.

Insgesamt 527 Läufer hatten sich angemeldet, davon kamen 496 ins Ziel, das sind 58 Läufer mehr als im Vorjahr. Die 18. Auflage des Heiligenberger Schlosslauf war eine Veranstaltung mit toller Stimmung, idealem Laufwetter, neuem Teilnehmerrekord und einigen Überraschungen auf der Siegertreppe. 527 Läufer hatten sich angemeldet, davon waren 496 so genannte Finisher, die beim Lauf tatsächlich die Ziellinie durchlaufen haben. Das sind 58 Läufer mehr, als im Vorjahr.

Gerade die Läufer, die zum ersten Mal den Heiligenberger Schlosslauf mitmachen, sind von der Schönheit der Strecke begeistert. "Die Strecke war am Anfang richtig geil, am Ende richtig schön und zwei Runden sind gut, da man bei den Fans vorbeilaufen kann, die die Läufer richtig anfeuern", sagte der diesjährige Sieger Leonard Arnold, der erst vor Kurzem für ein Praktikum in die Region zog. Arnold siegte bereits auf der 10-Kilometer-Distanz beim Uhldinger Pfahlbau-Marathon.

"Die Strecke war super, denn ich liebe Wald und es ging rauf und runter, so muss es sein", erklärte Michael Kovermann von der Universität Konstanz, der als Zweiter im Hauptlauf die Ziellinie querte. Vorjahressieger Robin Hanser landete auf dem dritten Platz und nahm es sportlich: "Man kann nicht immer gewinnen und Podium ist auch schön". Die Strecke sei gut zu laufen und es sei ein perfektes Laufwetter gewesen, sagte Hanser, eine Beurteilung, die übrigens viele andere Teilnehmer auch teilten.

Die schnellste Frau im Hauptlauf, wen wunderte es, war erneut Claudia Maier, gefolgt von Yelena Walser. Beim Jedermannlauf siegte in der Herrenwertung Moritz Schöllhammer und in der Damenwertung Sandra Moll. Ehrgeiz und Siegeswille war auch beim Kinder- und Jugendlauf zu spüren. Es siegte in der Wertung der Jungs Gabriel Endres und bei der Wertung der weiblichen Teilnehmerinnen Leonie Kuke. Voller Eifer waren auch die Bambini bei der Sache; es war der einzige Lauf, bei dem alle automatisch Sieger waren.

Ein deutlicher Gewinn war der Einsatz modernster Technik in der Zeitmessung. "Der Transponder ist in die Startnummer integriert und das Ganze funktioniert auf RFID-Basis per Funktechnik", erklärte Manfred Herz von der Firma Abavent. Damit könne man große Breiten mit hoher Dichte messen, was die Zeitmessung sicher und fehlerfrei mache, wie Herz erläuterte. Wieder mit dabei war eine Landbäckerei mit einem "Brotlauf" zugunsten der Hilfsaktion "Brot für die Welt", bei der durch viele Läufe in Baden-Württemberg ein fünfstelliger Betrag für ein Erdnussprojekt in Afrika zusammenkommt.

Die Ergebnisse



Hauptlauf; 10,6 Kilometer:



Männer: Leonard Arnold (1.), Michael Kovermann (2.) und Robin Hanser (3.).

Frauen: Claudia Maier (1.), Yelena Walser (2.), Kim Junker (3.)

Jedermannlauf; 5,3 Kilometer:



Männer: Moritz Schöllhammer (1.), Laurin Schmelz (2.), Götz Untermann (3.).

Frauen: Sandra Moll (1.), Emely Schmelz (2.) und Marlene Mangold (3.).

Kinder- und Jugendlauf; 1,5 Kilometer:



Männlich: Gabriel Endres (1.), Laurin Schmelz (2.) und Luca Jost (3.).

Weiblich: Leonie Kuke (1.), Carina Amann (2.), Madita Schmelz (3.).

Die schnellsten Mannschaften: "Black Boys Heiligenberg 1" (1.), "siebenzwerge 1" (2.), und "Linzgau Runner 1" (3.).

Die schnellsten Heiligenberger Männer(Hauptlauf): Johannes Boll (1.), Ralf Schwarz (2.) und Andre Schwarz (3.).

Die schnellsten Heiligenberger Frauen (Hauptlauf): Sigrid Schwarz (1.), Regina Endres (2.), dritter Platz entfällt.

Die schnellsten Heiligenberger Männer (Jedermannlauf): Hady Diallo (1.), Gerhard Happle (2.) und Manolo Odermatt (3.).

Die schnellsten Heiligenberger Frauen (Jedermannlauf): Anika Schmidt (1.), Carmen Amann (2.) und Claudia Schacht (3.).

Die schnellsten Heiligenberger Mannschaften: Black Boys Heiligenberg 1 (1.), Holgabärger Buabe (2.) und Black Boys Heiligenberg 2 (3.)