Heiligenberg Rathaussturm in Heiligenberg: Keine Chance für wilde Tiere

Weidmannsheil! Solche mutmachende Rufe waren am Heiligenberger Rathaus auch bitter nötig, hatten sich doch dort gefährliche, wilde Tiere aus Afrika verschanzt. Angeführt vom König der Tiere, Löwe Frank Amann, versperrten Gorilla, Zebra, Giraffen, Elefanten, Tiger und anderes gefährliches Getier den Zugang zum goldenen Rathauskäfig.

In Amerika regiert seit Kurzem das garstige Trumpeltier, in Heiligenberg ist ab sofort der Löwe König im Revier", bekräftigte Löwe Frank seinen Machtanspruch. Tierische Visionen kamen zur Sprache wie zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk, damit es, wie in Afrika, bald schön warm ist. Auf der Amalienhöhe solle es einen Nationalpark im Stile Afrikas geben. "Was in Afrika der Nil als kühles Nass, bringt bei uns das Freibad den Badespaß", reimte der Löwenkönig.

Da hatten es die anstürmenden Großwildjäger nicht leicht, die Verteidigung der wilden Tiere zu brechen. "Jetzt ist der Schultes einmal im Urlaub in Afrika, schon haben wir in Heiligenberg die Tiere da", klagte Chefjäger Markus Leppert. "Ein Löwe regiert hier noch unser Gebiet, da finden wir Jäger: Da läuft was schief", begründete Jäger Markus den geballten Jägeransturm. Nur wohin mit den Tieren, solang die Narren regieren? "Die Bauplätz' auf der Amalienhöh' sind eh so teuer, da wird den Banken ungeheuer, drum hagen wir die Fläche jetzt ein, und stecken die Tiere dann da rein", verkündete Jäger Markus unter Jubel der Heiligenberger Narren. Unter anfeuernden Klängen der Heiligenberger Stadtkapelle konnten sich die Großwildjäger durchsetzen, was im Anschluss mit Sekt und Berlinern ausgiebig gefeiert wurde.

Toll waren wieder die vielfältigen Kostümierungen der Heiligenberger Narren, natürlich mit aktuellem Bezug zum Dorfgeschehen. So flitzten Glasfaserkabel umher und eine Gruppe von Badegästen demonstrierte ihre Freude am erneuerten Freibad. Fantastisch waren beispielsweise buntgekleidete Feen und Veterinäre mit witzigen Namen wie "Dr. Hammel". Ferner wurden Hexen, Dartspieler, Geisterjäger, Heino in Begleitung von zwei Hühnern und viele weitere einfallsreich kostümierte Narrengruppen gesehen.