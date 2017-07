Heiligenberg Projektwoche endet mit großem Schulfest

Die Projektwoche "Fit und gesund" an der Grundschule in Heiligenberg ist mit einem großen Schulfest zu Ende gegangen. Die Kinder hatten sich mit Ernährung, Bewegung und Freizeitgestaltung beschäftigt.

Heiligenberg – Mit einem großen Schulfest bei bestem Wetter ist die Projektwoche "Fit und gesund" der Grundschule Heiligenberg zu Ende gegangen. "Fit und gesund" war eigentlich das jahrgangsübergreifende Thema des jetzt auslaufenden gesamten Schuljahres. "Am Ende machen wir immer eine Projektwoche zum jeweiligen Jahresthema", erläuterte dazu Schulrektorin Gabriele Heidenreich. In diesem Jahr sei es eine Mitmach-Aktion mit den Eltern gewesen, weil die Vermittlung der Themen wie richtige Ernährung, hinreichende Bewegung und sinnvolle Freizeitgestaltung nur gemeinsam mit den Eltern funktioniere.

Unterstützung hatte sich die Schulrektorin während der Projektwoche und zum Schulfest durch zwei Kooperationspartnern aus dem Landratsamt Bodenseekreis geholt. So waren die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit und Beki (Bewusste Kinderernährung) in der Woche zu Kursen und beim Schulfest mit Infoständen vertreten. Im Zusammenhang mit der Kinderernährung ging es besonders um versteckte Zucker in Getränken, wie zum Beispiel in Limonaden und Säften.

Das Schulfest bot weitere Angebote rund um das Jahresthema. So konnten Kinder bei Christoph Ley vom Klinikum Friedrichshafen ihren Blutzuckerwert messen lassen. Den kleinen Pieks in den Finger, der dafür nötig war, ertrugen die Kinder tapfer. Helfer des Deutschen Roten Kreuzes zeigten, wie man selbst Erste Hilfe leisten kann.

Gut kamen auch die Aufführungen von Tanz und Stockkampf im Musiksaal sowie Ringen und Raufen in der kleinen Turnhalle an. Ein riesiges Büfett des Workshops Kochen und des Elternbeirats lud zum Schlemmen ein. In der Wellness-Oase konnten sich Eltern von ihren Kindern oder umgekehrt massieren lassen. Außerdem wurden Badesalz und Badebomben verkauft.

Eltern und Kinder hatten außerdem ihren Spaß an den diversen Mitmachstationen. Auf einem Laufzettel konnten sie sich ihre Teilnahme bestätigen lassen. Der Zettel mit allen Bestätigungen galt als Los für den Gewinn eines Besuchs in der Bodenseetherme.

Unter der Leitung von Heidenreich gab der Schulchor drei lustig-flotte Lieder zum Besten. Für gemeinsamen Spaß sorgte auch der "Jiffy-Mixer", ein traditioneller amerikanischer Gesellschaftstanz zu ausgelassenem Dixi-Jazz. Viele Kinder und Eltern ließen sich davon anstecken und hatten beim Mitmachen sichtlichen Spaß.

Im Rahmen der Projektwoche wurde auch ein Schwimmkurs angeboten, bei dem die Teilnehmer die Seepferdchenprüfung ablegen konnten. Und Gabriele Heidenreich zeichnete einige neue Ersthelfer der Schule mit Urkunden und rotem Ansteckkreuz aus.