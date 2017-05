Heiligenberg Permanente Verkehrsverstöße an Salemer Straße verärgern Bürger

Zwei Bürgerinnen haben – in der Gemeinderatssitzung und in einem Brief – Geschwindigkeitsüberschreitungen und schwierige Verkehrssituationenan der Salemer Straße in Heiligenberg beklagt.

Eine prekäre Verkehrssituation an der Salemer Straße in Heiligenberg hat in der Gemeinderatssitzung außerhalb der Tagesordnung zu ausgiebigen Diskussionen zwischen Bürgern und Gemeinderäten geführt. Initiiert wurde die Diskussion einerseits durch eine Wortmeldung von Judith Drewing im Rahmen der Bürgerfragestunde, andererseits durch einen Brief von Regina O'Connell an Bürgermeister Frank Amann.

Die Straße reicht vom südlichen Ortseingang bis zum Postplatz. Für den Straßenabschnitt gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30. Die Straße ist kurvig und dann eng, wenn sich zwei Lastwagen oder Busse begegnen. Für Drewing geht es um Sicherheit, wenn sie und ihre Kinder den Bürgersteig als Fußgänger benutzen. Sie beklagte, dass Fahrer von Bussen und des Schwerlastverkehrs bei Begegnungen zum Ausweichen den Bürgersteig befuhren. Dies sei für Fußgänger eine lebensgefährliche Situation.

Vermutlich begünstige eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit das Befahren des Bürgersteigs, um dem Gegenverkehr rechtzeitig ausweichen zu können, meinte Drewing. Sie stellte die Frage, ob es möglich sei, Maßnahmen zu ergreifen, um Brummi- und Busfahrer daran zu hindern, den Bürgersteig mitzubenutzen. O'Connell beklagt in ihrem Schreiben an Amann, dass Kraftfahrer sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten und damit der Lärmpegel zu hoch sei.

Zum Schutz der Bürger seien ein Zumutbarkeitswert von 60 Dezibel bei Tag und 40 Dezibel gesetzlich festgelegt. Diese Werte würden rund um die Uhr überschritten, schreibt O'Connell. In dem Schreiben werden Maßnahmen wie die Installation eines stationären Blitzers, Straßenbeschriftungen, Spiegel und ein Schild "Gefährliche Hofausfahrt" sowie die Aufstellung mehrerer Pflanzkübel gefordert. Per Unterschriftenliste hatten 25 Bürger O'Connells Schreiben und die darin enthaltenen Forderungen unterstützt. Davon sind 16 Bürger als Anwohner der Salemer Straße direkt betroffen.

In der Diskussion des Gemeinderates machte Gemeinderat Peter Apfelstädt den Vorschlag, einen Ortstermin mit Vertretern der Behörden zu vereinbaren. Gemeinderat Heinrich Stengele verwies darauf, dass Bus- und Lastwagen-Verkehr notwendig seien. Mit dem verfügten Tempo-Limit habe die Gemeinde bereits ihre Pflicht getan. Es sei zudem ein Vorurteil, dass Lastwagen-Fahrer miese Leute seien. Die Gemeinde könne, sagte Stengele, an der Situation an der Salemer Straße nichts ändern. Gemeinderat Lorenz Duelli befand die aktuelle Situation als optimal und sah keinen Handlungsbedarf.

Gemeinderat Burkhard Haus sah für die Gemeinde nur begrenzte Möglichkeiten einer Situationsänderung. Die Verkehrsdichte wachse, es sei alles sehr eng und es stimme, dass auf dem Gehweg gefahren werde. Außer einem Appell und einem Ortstermin könne man nichts machen, sagte Haus.

Gemeinderat Torsten Schneider brachte Flüsterasphalt und eine Verbreiterung der Straße in die Diskussion. Dies müsse allerdings jemand bezahlen, konterte Bürgermeister Frank Amann, der sich auch gegen eine Aufstellung von Blumenkübeln wandte. "Das hatten wir schon mal und es hat nicht funktioniert", sagte Amann.

Lorenz Duelli stellte schließlich den Antrag, dieses Thema in der kommenden Gemeinderatssitzung offiziell auf die Tagesordnung zu setzen, um die Einberufung einer Verkehrsbegehung mit Behörden offiziell beschließen zu können. Dieser Antrag wurde von dem Gremium mehrheitlich mit einer Enthaltung angenommen.