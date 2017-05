Heiligenberg Offene Ateliers: Kunst direkt beim Künstler erleben

Künstler aus der Region öffnen am Wochenende ihre Ateliers.

Die Künstler des Verbandes Bildender Künstler und Künstlerinnen Baden-Württemberg (VBKW) öffnen am Wochenende wieder ihre Ateliers. Die Besucher haben die Gelegenheit, den Kunstschaffenden über die Schulter zu schauen, Fragen zu stellen und bei Gefallen auch ein Kunstwerk zu erwerben. Viele der Künstler haben eigene Techniken entwickelt, um ihrer Kunst Ausdruck zu verleihen.

So verbindet Gerd-Ulrich Schubert sein Goldschmiedehandwerk mit der alten Handwerkstechnik aus seiner Heimat, dem Klöppeln aus dem Erzgebirge. Er beherrscht als einer der wenigen Klöppler noch das Klöppeln mit reinem Gold- und Silberdraht. Seine kunstvollen Gold-Klöppel-Schmuckstücke erreichen eine einmalige Feingliedrigkeit.

Gewebtes ist der Werkstoff von Brigitte Fuchs. Ob Pferdedecken oder alte Post- und Getreidesäcke. Ihre textile Kunst lebt aus der Verwandlungsfähigkeit ihres Grundstoffes. Dessen unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Gebrauchsspuren, filigran und brüchig, nutzt Fuchs aus, kombiniert Stofffetzen zu einzigartigen textilen Bildern von verletzlichem bis festem Charakter. Die Objekte von Angelika Brackrock haben einen hohen Wiedererkennungswert. Nur mit Draht und Papier erschafft sie fantasievolle Objekte, die eine unerwartete Lebendigkeit ausstrahlen.

Schubert, Fuchs, Brackrock und ihre Kollegen öffnen kommenden Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr ihre Ateliers für die Öffentlichkeit: Eva Baumgartl (Malerei), Fohrenberg 22, in Meersburg; Angelika Brackrock (Objekte), Daisendorfer Straße 4 (Spekfabrik/Hintereingang), in Mühlhofen; Ulrich Buckenmaier (Malerei), Litscherweg 39, in Überlingen; Brigitte Fuchs (Textile Kunst), Zum Kretzer 2, in Überlingen-Nußdorf; Angèle Ruchti (Malerei), Schulstraße 12, in Überlingen; Gerd-Ulrich Schubert (Goldschmiede, Klöppeln), Oberrehna Haus Nr. 3, in Heiligenberg sowie Barbara Seifried (Malerei), Friedhofstraße 12, in Markdorf.