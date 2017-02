Heiligenberg Neues Baugebiet durch Tauschgeschäft

Die Gemeinde Heiligenberg bereitet die elfte Änderung des Flächennutzungsplans vor. Dabei soll Platz geschaffen werden für eine geplante Wohn- und Mischbaufläche im Bereich der Ziegelhalde. Dafür ist ein Grundstückstausch im rechtsgültigen Flächennutzungsplan vorgesehen, außerdem will die Gemeinde drei kleinere Bauflächen aufgeben, um an der Ziegelhalde ein größeres Gebiet ausweisen zu können.

Heiligenberg – Mit der geplanten elften Änderung des Flächennutzungsplans (FN) 2020 der Gemeinde Heiligenberg hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Konkret ging es um die Umwidmung und Erweiterung einer geplanten Wohn- und Mischbaufläche im Bereich der Ziegelhalde. Doch wozu? Bürgermeister Frank Amann teilte mit, dass Gemeinderat und Verwaltung im Rahmen der Klausurtagung im Dezember 2016 zum Resümee gekommen seien, dass unter den bestehenden rechtlichen Gegebenheiten eine sinnvolle Wohnbauentwicklung nur noch im Bereich der Ziegelhalde möglich sei. "Wie dem Gemeinderat bereits bekannt ist, befindet sich die Gemeinde derzeit in Grundstücksverhandlungen zum Ankauf von Grundstücksflächen im Bereich Ziegelhalde", sagte Amann. Insgesamt gehe es um eine etwa 5,8 Hektar große Fläche entlang der Landesstraße L201, nördlich des Berenbachwegs, der Ziegelhalde und der Röhrenbacher Straße.

Um aus dieser Fläche eine Wohn- und Mischbaufläche zu machen, müsse sie im Flächennutzungsplan entsprechend ausgewiesen sein. Wie Amann weiter erläuterte, sei im derzeit rechtskräftigen FNP des Gemeindeverwaltungsverbandes Salem dort lediglich eine Wohnbaufläche von 2,9 Hektar enthalten. Deshalb müsse die geplante 5,8 Hektar große Gesamtfläche per Änderung des FNPs erweitert werden. Eine Erweiterung der Fläche zu Wohnbauzwecken sei jedoch nur noch durch die flächengleiche Aufgabe anderer geplanter Wohnbauflächen im Gemeindegebiet möglich, schilderte Amann.

Landschaftsarchitektin Heide Wagner von der beauftragten Planstatt Senner stellte den Räten einen möglichen Flächentausch vor. Geplant sei die Ausweisung einer 1,5 Hektar großen Mischbaufläche sowie einer 4,3 Hektar großen Wohnbaufläche, die beide zusammen 5,8 Hektar ergeben. Die Mischbaufläche entlang der L201 würde mit der im rechtswirksamen Flächennutzungsplan vorgesehenen Mischbaufläche Öhmdwiesen von derselben Größe in Hattenweiler getauscht. Dabei würde die geplante Mischbaufläche Ziegelhalde mit einem Anteil von 0,9 Hektar die rechtswirksam geplante Wohnbaufläche Ziegelhalde überlagern, erklärte Wagner. Per Umwidmung solle diese Fläche der Erweiterung der geplanten Wohnbaufläche gutgeschrieben werden.

Detailliert schilderte Wagner, wie die vorgesehene 4,3 Hektar große Wohnbaufläche sich in der elften Änderung des Flächennutzungsplans zusammensetzen würde. Dies seien 0,9 Hektar aus der erwähnten Gutschrift und 2 Hektar aus der Wohnbaufläche des bereits rechtswirksamen FNPs. Die Neuausweisung der dann noch fehlenden 1,4 Hektar würde aus dem rechtswirksamen FNP per Flächentausch herausgenommen: 0,4 Hektar durch Teil-Herausnahme der Wohnbaufläche An der Steig in Wintersulgen, 0,6 Hektar durch Herausnahme der Wohnbaufläche Boshasler Ösch in Wintersulgen sowie 0,4 Hektar durch Herausnahme der Wohnbaufläche Röhrenbach.

Der Gemeinderat stimmte den Vorschlägen der Landschaftsarchitektin Heide Wagner einstimmig zu. Zudem gaben die Gemeinderäte den Vertretern der Gemeinde einstimmig grünes Licht, dem Aufstellungsbeschluss in der Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes am 16. Februar zuzustimmen.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan ist ein Planungsinstrument zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinden. Er dokumentiert die bestehenden und für die Zukunft erwünschten Flächennutzungen und hat insbesondere bei der Ausweisung von Neubaugebieten eine besondere Bedeutung. Die Ausweisung von bisher unbebauten Flächen als Bauland im Flächennutzungsplan hat praktisch eine Wertsteigerung der betroffenen Grundstücke zur Folge. Man spricht in diesem Zusammenhang von Bauerwartungsland.

Dennoch kann die Gemeinde diese Ausweisung durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes wieder zurücknehmen. Den betroffenen Grundstückseigentümern steht in diesem Fall keine Entschädigung zu.