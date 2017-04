Die Feuerwehrleute aus Heiligenberg haben ihren neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) nach zehn Jahren Warten beim Hersteller selbst abgeholt. Lange Zeit fehlte für die Anschaffung des Transportfahrzeugs das nötige Geld.

"Gut Ding will Weile haben", sagt ein Sprichwort. Zuweilen kann daraus eine unermesslich endlose Geduld erwachsen, so wie im Fall der Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr Heiligenberg. Den konnte jetzt eine Delegation der Wehr bei einer Fachfirma für Feuerwehrfahrzeuge in Oberderdingen-Flehingen nahe Karlsruhe endlich abholen. Schon seit über einem Jahrzehnt hatte die Feuerwehr den Wunsch nach einem neuen MTW geäußert, weil das Vorgängerfahrzeug, ein gebrauchter Mercedes der Feuerwehr Markdorf, altersbedingt ausgetauscht werden musste. Lange Zeit fehlten allerdings dafür die finanziellen Mittel, bis im März 2016 der Gemeinderat Heiligenberg für die Beschaffung 55.000 Euro in den Gemeindehaushalt einstellte und auch ein Zuschuss des Kreises in Höhe von 12.500 Euro in trockenen Tüchern war.

Der mit einem 163 PS starkem Dieselmotor ausgestattete VW Crafter wurde gemäß den Spezifikationen der Feuerwehr bestellt und war nun nach über einem Jahr Bauzeit abholbereit. Was die Heiligenberger Wehr jetzt zur Verfügung hat, kann sich allerdings sehen lassen. Es dient, wie die Bezeichnung schon sagt, der Beförderung von Feuerwehrmännern. Aber es ist, wie Abteilungskommandant Johannes Leppert erläutert, mit Telefon und einer Funkausstattung ausgestattet. Darüber hinaus soll es zum Transport von Geräten dienen, die zur deren Prüfung und technischen Abnahme zum TÜV müssen. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist ein Dräger Gasmessgerät, mit dem sich die Konzentration von Erdgas in der Luft messen lässt, was hinsichtlich des in Heiligenberg im Aufbau befindlichen Erdgasnetzes an Bedeutung gewonnen hat. Mit dem MTW ist jetzt die Fahrzeugflotte der Freiwilligen Feuerwehr wieder komplett.