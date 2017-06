Heiligenberg Motorrad gerät bei Unfall in Brand

Ein 37-Jähriger Motorradfahrer verliert auf der L201 die Kontrolle über seine Maschine und kollidiert mit einem VW Golf. Die VW-Fahrerin wird dabei leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, gegen 19 Uhr, ist ein Motorrad auf der L201 in Heiligenberg in Brand geraten. Der 37-jährige Lenker des Motorrads befuhr die L201 aus Heiligenberg kommend in Fahrtrichtung Salem.



Im Bereich des Ortsausgangs von Heiligenberg verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und geriet ins Schleudern. Hierbei geriet das Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf. Durch den Aufprall wurde der Tank des Motorrads beschädigt und das Zweirad geriet in Brand, schreibt die Polizei.

Die 32-jährige Lenkerin des VW Golf wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie und die Beifahrerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Heiligenberg war mit acht Mann an der Unfallstelle im Einsatz.