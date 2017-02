Heiligenberg Mehr Geld für Vereine in Heiligenberg

Mehr Geld für Vereine in Heiligenberg

Einstimmig hat der Gemeinderat Heiligenberg in seiner jüngsten Sitzung eine deutliche Erhöhung der Vereinszuschüsse beschlossen. Diese waren seit 16 Jahren nicht mehr erhöht worden. Gemeinde unterstützt künftig vor allem Jugendförderung mit höheren Beträgen.

"Wir machen die Erhöhung der Vereinszuschüsse nicht, weil es in der Gemeinde derzeit wirtschaftlich sehr gut läuft, sondern weil es nach den vielen Jahren einfach an der Zeit ist", begründete Bürgermeister Frank Amann den Anstieg der Förderbeträge von jährlich bisher 6200 Euro auf 8100 Euro. Dies entspricht einer Steigerung von rund 30 Prozent.

Schwerpunkt der Vereinsförderung bleibt die Jugendförderung. Deshalb ist die Vereinsförderung der Gemeinde gewichtet und in Bereiche unterteilt. Der Bereich I betrifft die Jugendförderung. Eine Sonderstellung in der Gewichtung hat der Musikvereins Wintersulgen, da dieser höhere Ausbildungs- und Investitionskosten hat. So werden beispielsweise die Instrumente für Jugendliche vom Verein zur Verfügung gestellt. Für diesen Bereich steigt der maximale jährliche Förderbetrag von bisher 2600 auf 3400 Euro. Wie viel Geld letztendlich ausgeschüttet wird, hängt jedoch von der Anzahl der jugendlichen Mitglieder ab.

Der Bereich II betrifft andere Heiligenberger Vereine, die eine Jugendförderung betreiben. Auch hier steigt der maximale jährliche Förderbetrag von bisher 2600 auf 3400 Euro. Der Bereich III betrifft Vereine ohne Jugendförderung. Der jährliche Förderbetrag erhöht sich hier von bislang 1000 auf 1300 Euro. Die Fördermittel werden auf Antrag gewährt.

Welcher Verein mit welchem Betrag gefördert wird, entscheiden wie bisher die Vereinsvertreter eigenständig in einer Sitzung. Nicht verbrauchte Mittel verfallen nicht, sondern werden in voller Höhe auf das nächste Jahr übertragen. Einmalige Zuschüsse für Bauinvestitionen der Vereine sind nicht Bestandteil der Förderrichtlinien, sondern werden vom Gemeinderat auf Einzelantrag separat beschlossen.

Keine Veränderungen gab es im Bereich der Zuschüsse für Vereinsjubiläen und für Gagen für Musikvorstellungen und Konzerte im Rahmen gemeindlicher Veranstaltungen.