Heiligenberg Linzgau-Lauf-Cup startet bald wieder

Das Organisatorenteam stellt das Programm vor. Bereits jetzt gibt es jeden Samstagnachmittag ein Lauftraining.

Heiligenberg/Uhldingen-Mühhofen/Salem – Der Linzgau-Lauf-Cup geht in die sechste Runde. Bis zum ersten der drei Läufe ist es nicht mehr allzu lange hin. Für den ersten der drei Wettbewerbe, den am 6. Mai stattfindenden Uhldinger Pfahlbau-Halbmarathon, besteht bereits jetzt jeden Samstagnachmittag die Möglichkeit zum gemeinsamen Lauftraining. Im Heiligenberger Sennhof stellten die Organisatoren des Linzgau-Lauf-Cup das diesjährige Programm vor. Um das Beste vorwegzunehmen: Für alle, die an jedem der drei Läufe teilnehmen werden, gibt es am 13. Oktober eine Finisher-Veranstaltung mit dem ehemaligen Olympiasieger und Kabarettisten Dieter Baumann.

"Das soll ein besonderes Bonbon und auch Anreiz sein, an allen drei Wettbewerben teilzunehmen", sagt Uli Rössler vom Organisationsteam Wielemer Viertele. Und Thomas Muff, Leiter der Heiligenberger Tourist-Information und Mitbegründer des Heiligenberger Schlosslaufs, fügt hinzu: "Mit diesem kostenlosen Angebot für die Finisher wollen wir auch die atmosphärische Qualität des Linzgau-Lauf-Cups unterstreichen."

Im Jahr 2012 haben sich die drei Linzgau-Gemeinden Heiligenberg, Salem, und Uhldingen-Mühlhofen zusammengetan und haben ihre etablierten Laufveranstaltungen unter dem Motto "Drei Läufe – eine Wertung" zum Linzgau-Lauf-Cup zusammengeführt. "Dadurch haben unsere Laufwettbewerbe noch einmal ein gutes Stück an Bekanntheitsgrad gewonnen", ist Nadia Intelisano, die Leiterin der Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen, überzeugt. Dafür sprechen auch die Teilnehmerzahlen im vergangenen Jahr. Mehr als 1000 Läufer waren es in Uhldingen, etwas über 500 in Mittelstenweiler und fast so viele auch in Heiligenberg. Von ihnen haben 88 alle drei Laufwettbewerbe absolviert.

"Das Gros der Teilnehmer kommt aus der Region", weiß Wolfram Kussauer aus Uhldingen-Mühlhofen. Es habe aber auch immer bekannte Lauf-Größen aus der weiteren Umgebung dabei. Einmal habe sich beim Uhldinger Pfahlbau-Marathon auch ein Kenianer unter die Läufer gemischt und sei schon eingelaufen, als man noch mit dem Umbau vom Start auf den Zieleinlauf beschäftigt gewesen sei. "Wir wollen den Linzgau-Lauf-Cup aber auf dem Level einer Breitensportveranstaltung halten", betont Kussauer. Der Ehrgeiz sei bei den Breitensportlern genauso vorhanden wie bei den Spitzensportlern, und so sei auch für die Zuschauer für genügend Spannung gesorgt, weiß Uli Rössler.

Dafür wurde im vergangenen Jahr auch das orangefarbene Leibchen für die jeweils im Lauf-Cup führenden Frauen und Männer geschaffen. Bei der Siegerehrung nach dem Pfahlbau-Lauf wird den beiden Tagesbesten im Frauen- und im Männerwettbewerb das orangefarbene Trikot übergestreift. Damit sollen bei den restlichen zwei Läufen analog zum Gelben Trikot bei der Tour de France die jeweils Führenden im Linzgau-Lauf-Cup für die Zuschauer erkennbar gemacht werden.

Die Siegerehrung für den Linzgau-Lauf-Cup findet direkt im Anschluss an das Wielemer Viertele am 7. Juli statt. Die drei Besten in den einzelnen Altersklassen werden mit Sachpreisen belohnt. Der schnellste Teilnehmer und die schnellste Teilnehmerin der Veranstaltung erhalten einen reich bestückten Geschenkkorb mit Spezialitäten aus dem Linzgau.

Termine

Samstag, 6. Mai: Uhldinger Pfahlbau-Halbmarathon (21,1 oder zehn Kilometer).

Anmeldungen im Internet: