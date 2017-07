Heiligenberg Kreative Schüler in Heiligenberg

In der Grundschule Heiligenberg findet ein umfangreiches Kunstprojekt statt. Die Schüler können zwischen neun Werkstätten wählen

Heiligenberg – Hochkonzentriert schneidet der sechsjährige Timo aus buntem Regenbogenstoff den Umriss eines Puppenkleides aus. Seine Mitschülerin Sveja schaut ihm dabei interessiert zu. Die beiden werkeln zusammen in der Handpuppenwerkstatt. Das Kleid ist für Timos Clown bestimmt, der in dieser Woche entstehen soll. Am Nebentisch malt der zehnjährige Aro Drachenzähne auf grünen Stoff.

Neun Werkstätten gibt es bei der Kunstprojektwoche der Grundschule Heiligenberg im Ortsteil Wintersulgen, in denen die Schüler bis 24. Juni ihre Kreativität ausleben können. Ihnen zur Seite stehen verschiedene Künstler aus der Region, Eltern und Lehrer. Die Schüler hatten die Qual der Wahl: Neben der Fertigung von Handpuppen konnten sie sich für die Mosaikwerkstatt, Märchendruckerei, Landschaftsmalerei im Freien, dem Fotoatelier, der Pappmaché-Werkstatt, einer Metall- sowie zwei Holzwerkstätten entscheiden.

Überall ist man mit Feuereifer bei der Sache. In der Pappmaché-Werkstatt entsteht unter Anleitung von Klassenlehrerin Helen Steiner eine riesige Schulfigur aus abertausenden Zeitungsschnipseln und Tapetenkleister. In ihrem Innern verbirgt sich ein stabiles Drahtgerüst. "Wenn sie fertig ist, soll sie mit ausgebreiteten Armen im Foyer der Schule stehen und uns morgens alle willkommen heißen", verrät der zehnjährige Finn. "Ich habe sie Anna getauft", fügt er strahlend hinzu.

Auf dem Pausenhof wird derweil ein großer Baumstamm mit unterschiedlichen Schälmessern bearbeitet. "Das wird eine Bank", verkündet Leon aus der dritten Klasse. " Der Holzkünstler Bernhard Keidel unterweist die Schüler in der Handhabung der Werkzeuge und bringt ihnen ganz nebenbei die verschiedenen Bezeichnungen der verwendeten Schälmesser bei.

Christine Koch, Bildhauerin, und Robert Schulze, Vater eines Erstklässlers, schauen derweil einer Schülergruppe beim Bearbeiten der Veredlungsstellen von Apfelbäumen über die Schulter. Daraus sollen gute Geister für den Schulgarten entstehen. Der siebenjährige Jan ist froh, dass sein Papa dabei ist, weil er ihm an den schwierigen Stellen helfen kann. Und Robert Schulze? Er findet das Projekt richtig klasse, weil die Kinder ihre Fantasie ausleben können und lernen, mit dem Werkzeug umzugehen.

Der eigene Arbeitsprozess und die Entstehung der individuellen Werke der Kinder stehen im Vordergrund. Dabei sind die einzelnen Gruppen altersmäßig bunt gemischt, in den Werkstätten wird klassenübergreifend gearbeitet.

"Uns ist es wichtig, dass die Schüler Künstlern begegnen", betont Schulleiterin Gabriele Heidenreich. "So ist das Projekt auch betitelt." Dabei ist es nicht vorgesehen, dass die Kinder zwischen den einzelnen Werkstätten wechseln. "Sie tauchen in ein Thema ein, an dem sie die ganze Woche dran bleiben", so die Schulleiterin.

Am Freitag werden die fertigen Objekte im Rahmen einer Finissage der Öffentlichkeit präsentiert. Bei der Abschlussveranstaltung bringen sich auch der Schulchor sowie die Theater AG kreativ ein. Zur Stärkung aller ist ein buntes Buffet geplant.

