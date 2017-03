Beim Aktionstag der Grundschule Wintersulgen sind die Küchen der gehobenen Gastronomie die Klassenzimmer der Grundschüler.

"Wir sind doch nicht in der Schule", ruft der Abc-Schütze dazwischen. Am Aktionstag der Grundschule Wintersulgen sind die Küchen der gehobenen Gastronomie die Klassenzimmer. Und Karl Norbert Leykauf, Inhaber und Küchenchef vom Bayerischen Hof, wollte wissen, wieviel Schnitzel insgesamt geschnitten werden müssen, wenn jeder der zwölf Schüler zwei Schnitzel vom Schweinerücken bekommen soll. Mathematik in der Praxis. Geduldig erklärt Leykauf, dass Rechnen wichtig ist: "Wir müssen die Preise ausrechnen, denn wir wollen ja nicht für umsonst arbeiten."

Da sind die kleinen Feinschmecker auch schon an der Panierstation. Für die Töpflegucker ist das für heute der letzte Schritt, bevor es das selbst gekochte Menü gibt. Die von den Grundschülern frisch zubereiteten Salate warten, dass sie endlich serviert werden. Währenddessen werden die frischen Knöpfle und Spätzle immer weniger, weil jeder Knirps noch schnell ein letztes Mal probieren will.

Ähnliches Bild in fünf weiteren Häusern in Heiligenberg beim Aktionstag. Die ganze Schule ist auf den Beinen. 73 Schüler wuseln um die Profiköche herum, schälen Kartoffeln, schneiden Salate und Gemüse, panieren Schnitzel, rollen Cevapcici, bereiten das Obst für den Nachtisch vor und decken die Tische. An einem Vormittag ein ganzes Menü zubereiten, ist die Aufgabe. Schulleiterin Gabriele Heidenreich sieht sehr zufrieden aus. Sie bedankt sich in jedem Haus bei den Profis, die sich bereit erklärt haben, beim Aktionstag mitzumachen. Die Küchenchefs kümmern sich neben dem üblichen Betrieb um die Schüler und erklären ihnen den Umgang mit Lebensmitteln.

Von Roman Sturn erfahren die Schüler, warum der Gurkensalat erst geölt wird und danach gesalzen. Das Öl umschließt die Gurkenscheiben, sonst würde das Salz das Wasser aus den Scheiben ziehen. Karl Leykauf zeigt, wie das Fleisch gegen die Faser geschnitten wird, damit es zart bleibt. Bei Hubert Lauchert lernen die Kinder, wie aus einem Stück Fleisch ein paniertes Schnitzel wird.

Von allen Köchen gibt es positive Rückmeldungen. Alle Kinder sind wissbegierig, sind mit Eifer bei der Sache. Ein voller Erfolg für die Schulleiterin und ihre Kolleginnen. Das Jahresthema Fit und Gesund wird nicht nur am Aktionstag abgearbeitet, es zieht sich durch das ganze Schuljahr. Die dritte Klasse macht gerade ihren Ernährungsführerschein. An der Schule wird täglich für bis zu 35 Kinder gekocht. Immer öfter helfen Schüler in der Küche aus. Dabei werden auch Kräuter und Gemüse aus dem Schulgarten verwendet, die die Garten AG gepflanzt und geerntet hat. Nachdem die Tische gedeckt, die Menüs serviert sind, heißt es im Chor Guten Appetit. Die Mini-Köche greifen zu.



Der Aktionstag

Die komplette Grundschule Wintersulgen ist am Aktionstag unterwegs. Die sechs Gruppen sind nach Küchenutensilien benannt. Unter der Anleitung der Profiköche wird jeweils ein mehrgängiges Menü zubereitet. An der Aktion beteiligten sich der Gasthof Hosbein, das Hotel Heiligenberg, der Bayerische Hof, die Pizzeria Da Pino, die Parkklause und das Restaurant Hack.