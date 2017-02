Heiligenberg Kleine Schildbürger mit viel Spaß am Theaterspiel

Mädchen und Jungen der Grundschule Heiligenberg führen eine Schelmengeschichte auf.

Heiligenberg (bc) Ein witziges Theaterstück haben jeweils acht Mädchen und Jungen der Theater-AG der Grundschule Heiligenberg aufgeführt. David Pfeiffer, Yeriel Ilg, Janosch Fritz, Lukas von Stryk, Lion Störkle, Bernd Klas, Sara Roth, Emilia Odermatt, Lara Amann, Pascal Wagner, Laura Brozowska, Hanna Klaas, Fabienne von Stryk, Dorothea Wandrey und Maya Gommeringer erzählten szenisch die Schelmengeschichten "Die Schildbürger" mit einer frischen Lebendigkeit und spürbarem Spaß am Theaterspiel.

In rasantem Spieltempo wechselten die Szenen und selbst hergestellte Kulissen aus Kartons und Stühlen wurden hin und hergeschoben. Die gut 400 Jahre alte literarische Vorlage ist allerdings auch eine Steilvorlage für humorvolles Spiel und darstellerische Freiheiten. Und die haben die Kinder gerne und ausgiebig ausgenutzt. Wie in der Theater-AG üblich, haben die Darsteller die einzelnen Szenen in Zusammenarbeit mit Regisseurin Sabine Seyfried und Regieassistent Jan Höhn selbst entwickelt. So entstanden turbulente Szenen, die bis an Slapstick heranreichten und akrobatische Elemente enthielten. Gut gelöst war das verbindende Element der einzelnen Geschichten in Form von Gemeinderatssitzungen. Mehrheitlich gefasst Beschlüsse, so könnte man resümieren, müssen zumindest in Schilda nicht automatisch ein Garant für kluge Entscheidungen sein.

Ob schlau oder dumm, den Kindern gelang es, die jeweiligen Persönlichkeiten glaubwürdig und authentisch darzustellen. Toll gemacht war eine eigens hergestellte Schiffskulisse und auch die sorgfältig ausgesuchten und beschafften Requisiten verdienen Erwähnung. Ein Gag kam ganz zum Schluss, als ein Postbote Briefe brachte, die Einladungen aus aller Welt an die Schildbürger enthielten, um in diesen Ländern mit ihrer "Klugheit" zu dienen. Der letzte verlesene Brief kam vom Gemeinderat Heiligenberg und war eine Abwerbung des Bürgermeisters von Schilda. Er solle doch bitte nach Heiligenberg kommen, um dort Bürgermeister zu werden. Großer Applaus.