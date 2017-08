Heiligenberg Jazz-Matinee mit groovigem Sound

"Ladwig's Horns & Beat" begeistert das Publikum am Haus der Künstlergemeinschaft AllerArt

Heiligenberg (bc) Ganz offensichtlich geht der Jazzband "Ladwig's Horns & Beat" ein exzellenter Ruf voraus und ganz sicher spielte zu bestem Wetter auch das tolle Freiluft-Ambiente am Haus der Künstlergemeinschaft AllerArt eine Rolle: Zu Beginn der Jazzmatinee überstiegt die Anzahl der Besucher bei weitem die Zahl verfügbarer Sitzplätze.

Bandchef Uwe Ladwig (Tubax) nebst Volker Wagner (Tenorsaxofon) und Benjamin Engel (Sopran- und Altsaxofon) waren bereits 2015 bei AllerArt zu Gast, damals allerdings als Mitglieder des Saxofonquintetts "SAX nochmal". Damals wie nun jetzt mit neuer Formation, zu der noch Lukas Gallati (Trompete und Flügelhorn), Christoph Beck (Baritonsaxofon) und Schlagzeuger Martin Deufel zählen, ist es der kernige, satte und unglaublich groovige Sound, der die Zuhörer in sichtliche Begeisterung, vielleicht auch Verzückung bringt.

Grund dafür ist das charakteristische Klangspektrum. Ganz bewusst habe man zum klassischen Saxofonquartett eine Trompete hinzugenommen, um eine andere Klangfarbe hineinzubringen, erläuterte Ladwig im Gespräch mit dem SÜDKURIER. In der Tat tut der strahlende Glanz der Trompete dem Gesamtklang gut und dennoch tritt zuweilen auch Benjamin Engels Sopransaxofon in Erscheinung, dann allerdings als Soloinstrument wie zum Beispiel bei "An Englishman in New York".

Auffällig war auch das Fehlen eines Harmonieinstruments. Keine Gitarre, kein Piano stellt grundlegende Jazzharmonien in den Raum. Vielmehr seien die Stücke, die eigentlich für vier Saxofone geschrieben sind, für die fünf Instrumente so arrangiert, dass man trotzdem nichts vermisst, verriet Ladwig. So steht in den Harmonien die gesamte klangliche Bandbreite von der hohen Trompete bis runter zum Bariton zur Verfügung und zudem ist das Tenorsaxofon nur einmal besetzt. Dafür fehlt das Basssaxofon, das durch das Tubax ersetzt wurde.

Das Wort "ersetzen" ist allerdings ein geradezu schon irreführendes Unterstatement, den grade diese von Benedikt Eppelsheim entwickelte kompakte Bauform des Kontrabasssaxofons ist es, die mit seinem schnarrenden und brummenden tiefen Tönen der Formation den Extragroove gibt. Unverzichtbar für das Gesamtklangbild ist freilich auch der Rhythmus, den Schlagzeuger Deufel fein austariert dazugibt. Ob Popstücke wie beispielsweise "Lady Marmalade" oder Jazz-Standards wie "Night in Tunisia" und "Hard Times" – es gab viel Applaus und Zugaben. Die nächste Jazz-Martinee ist am 24. September mit der "Dirty River Jazzband".