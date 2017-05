Heiligenberg Höhere Gebühren für Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses

Wer das Dorfgemeinschaftshaus Hattenweiler künftig mieten möchte, muss in den meisten Fällen mehr bezahlen.

Heiligenberg (bc) Ab dem 1. Juli gelten höhere und ergänzte Gebühren für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) Hattenweiler. Dies hat der Gemeinderat Heiligenberg einstimmig beschlossen. Ähnlich wie seinerzeit nach der Sanierung des Gemeindehauses Wintersulgen hat das DGH Hattenweiler durch den Anbau und die Neugestaltung der Außenanlage eine Aufwertung erfahren, die eine zusätzliche Nutzung bietet, erläuterte der Mitarbeiter der Gemeinde Heiligenberg, Thomas Muff.

Insbesondere der Raum im Anbau würde derzeit nicht nur von den Hattenweiler Vereinen, sondern zunehmend auch von Privatpersonen angefragt, berichtete Muff. Die bisherigen Regelungen in der Benutzungsordnung müssten aus Sicht der Gemeindeverwaltung nicht geändert werden. Durch den Anbau und den dadurch zusätzlich entstandenen Raum bedarf es allerdings einer Ergänzung der Nutzungsentgelte, erklärte Muff. So erhöhen sich die Kosten für die Nutzung des Saals für Ortsansässige exklusiv Küchenbenutzung von bisher 125 auf 150 Euro pro Tag. Werde von Ortsansässigen zusätzlich die Küche benutzt, so betrage die Gebühr 200 Euro pro Tag. Kommt die Nutzung des Anbaus noch hinzu, so liege die Nutzungsgebühr bei 300 Euro pro Tag. Die Nutzung des Anbaus ohne Saal einschließlich Küche wird für Ortsansässige künftig 100 Euro pro Tag kosten, erläuterte Muff.

Die Saalnutzung für Auswärtige ohne Küchenbenutzung kostet weiter 300 Euro pro Tag. Inklusive Küche erhöht sich die Gebühr auf 400 Euro pro Tag. Kommt der Raum im Anbau noch hinzu, so sind insgesamt ein Nutzungsentgelt von 500 Euro zu zahlen. Die Nutzung des Anbaus allein ist für Auswärtige nicht möglich, schilderte Muff. An Nebenkosten könne für das Auf- und Abstuhlen sowie für die Reinigung auf Stundennachweis je angefangene Stunde jeweils 20 Euro berechnet werden. Die Heizkostenpauschale betrage vom 1. Oktober bis 30. April 75 Euro. Bei Vertragsabschluss würde zudem eine Kaution in Höhe von 250 Euro anfallen.

Vom Nutzungsentgelte befreit seien die Volkshochschule sowie Kindergärten und Schulen im Rahmen von Schulveranstaltungen und Veranstaltungen für Kinder. Ferner befreit sei eine Hauptprobe örtlicher Vereine und Organisationen vor Veranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, deren Erlöse einem gemeinnützigen, mildtätigen Zweck zugeführt werden sowie kirchliche Veranstaltungen. Darüber hinaus erhalte jeder Verein im Rahmen der Vereinsförderung einmal im Jahr eines der öffentlichen Gebäude kostenlos zur Verfügung gestellt. Neu sei, dass sich für Nutzungen an zwei aufeinander folgenden Tagen durch örtliche Vereine und Institutionen (ohne Küche) das Nutzungsentgelt auf 50 Prozent ermäßigen würde, erklärte Muff.