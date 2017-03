Heiligenberg Hilpensberg: Das erste Windrad steht

Die Windkraftanlage zwischen Heiligenberg und Pfullendorf-Denkingen nimmt weiter Gestalt an.

Inzwischen sind an einem von drei Windrädern bei Hilpensberg auch die Rotorblätter montiert. Die Schwertransporte mit den Einzelteilen der Windkraftanlage fahren zwischen 22 und 3 Uhr an. Die Rotorblätter sind bis zu 65 Meter lang. Begleitet werden die Transporte von der Polizei. "Mit Transportbegleittrupps müssen Überfahrrampen an Verkehrsinseln auf- und abgebaut werden, um in andere Straßenbereiche einfahren zu können. Zusätzlich müssen vorhandene Verkehrseinrichtungen auf- und wieder abgebaut werden und dies für jeden Transport", schildert ein Sprecher vom Polizeipräsidium Tuttlingen.