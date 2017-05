Heiligenberg Heiligenberger Christdemokraten blicken nachdenklich auf die Bundestagswahl

Ortsverbandsvorsitzender Siegfried Müller: "Die Bundestagswahl wird kein Zuckerschlecken". Die Wahl war zentrales Thema in der Mitgliederversammlung, die auch die Fusion mit Frickinger Ortsverband vorbereitete, der vor der Auflösung steht.

Neben den Vorstandswahlen, in denen der bisherige Vorstand bestätigt wurde, bestimmte die Bundestagswahl im Herbst thematisch die diesjährige Hauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Frickingen. Wie der Vorsitzende Siegfried Müller erklärte, sehe er einerseits den am 11. Mai stattfindenden Kreisparteitag in Salem im Fokus der diesjährigen Aktivitäten, andererseits eben die bevorstehende Bundestagswahl. Insbesondere der rechte Rand des politischen Spektrums sei relevant für das Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl. Das Parteiprogramm der AfD sei ja in einigen Teilen akzeptabel, meinte Müller, in vielen Teilen jedoch ein absolutes No-Go, wie beispielsweise der von der AfD geforderte Austritt aus der EU. "Die Bundestagswahl wird kein Zuckerschlecken", forderte Müller die CDU-Mitglieder zum aktiven Wahlkampf auf.

Die Bundestagswahl würde in diesem Jahr schwerer als 2013, meinte auch Lothar Riebsamen, CDU-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Bodensee. Aber man habe ja gute Erfolge in der Arbeit der CDU auch in der Region vorzuweisen. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Elektrifizierung der Südbahn und den Bau von Umgehungsstraßen in Friedrichshafen und Überlingen. Die Versammlung war Lothar Riebsamen auch Rahmen dafür, Gabi Sauter, Josef Reize und Peter Fauler für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft in der CDU zu ehren.

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Hornstein überbrachte der Versammlung Grußworte im Namen der Gemeinde, Gemeinderatsmitglied Michael Moser erläuterte zurückliegende und zukünftige Projekte, die im Gemeinderat Heiligenberg beschlossen wurden und noch werden. Da der CDU-Ortsverband Frickingen vor der Auflösung steht, erhielt der Vorstand des Heiligenberger CDU-Ortsvereins mit 15 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmenden und zwei Enthaltungen den Auftrag, eine mögliche Fusion zu prüfen.

Der bisherige Vorstand des CDU-Ortsverbands Heiligenberg ist auch der Neue, ergaben die turnusmäßigen Vorstandsneuwahlen unter der Wahlleitung des scheidenden CDU-Kreisvorsitzenden Lothar Fritz. Für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt wurden Siegfried Müller (Vorsitzender), Gerhard Sing (Stellvertreter), Markus Kiefer (Kassierer), Wolfgang Gehner (Schriftführer) sowie die Beisitzer Karl Norbert Leykauf, Ralf Sommer, Michael Moser und Hubert Nadler. Neue Kassenprüfer sind Hans Peter Roth und Peter Fauler.