Heiligenberg/Owingen/Überlingen Heiligenberg wird Winterwunderland im Frühling

In der Nacht zum Mittwoch fielen rund um das Heiligenberger Schloss bis zu 15 Zentimeter Schnee. Auch in den Höhenlagen von Owingen blieb der Schnee liegen. Es gibt keine größeren Schäden durch Schneebruch, Förster warnen aber vor Spaziergängen im Wald, solange die weiße Pracht nicht abgetaut ist.

Ein Wetter für die Geschichtsbücher: Nachdem die Region einen selten frühen Frühling erlebte und die Obstbäume in voller Blüte stehen, sorgten Ende vergangener Woche Nachtfröste für Schäden in Obst- und Weinbau. Und nun kam in der Nacht auf den gestrigen 26. April der Winter zurück. In Heiligenberg fielen rund 15 Zentimeter Schnee und verwandelten Schloss und Schlossplatz kurz in ein Winterwunderland. Dabei blieb die weiße Märchenlandschaft eng begrenzt. Er setzte bei etwa 600 Höhenmetern ein, auf dem Weg die Neue Steige hoch. Unten in Beuren gab es nur ein paar Flocken, die auch nicht dauerhaft liegen blieben. Und in Grenzen halten sich auch die Schäden. Zwar knickte die Schneelast Bäume und Äste, die vereinzelt auch auf Straßen und Wege fielen, doch der Schneebruch wurde offensichtlich überall von Privatleuten beseitigt. Weder Kommandant Werner Waibel von der Feuerwehr Heiligenberg noch sein Kollege Kommandant Matthias Pasewaldt von der Owinger Wehr hatten von Einsätzen zu berichten. Es habe zwar diverse Anrufe von Bürgern gegeben, die Äste auf der Fahrbahn gemeldet hätten und auf der Kreisstraße 7788 bei Hohenbodman sei eine Birke geknickt, heißt es von der Polizei, irgendwelche ernsteren Zwischenfälle habe es aber nicht gegeben.

"Ja, das ist punktuell beschränkt auf Heiligenberg, Wintersulgen und Betenbrunn", sagt Bodenseeförster Andreas Thiel aus Heiligenberg. Auf dem Weg hoch in den Ort habe er Obstbäume gesehen, die unter der Last auseinandergebrochen seien. Der Privatförster warnt deutlich vor den Gefahren, die momentan von den schneebedeckten Bäumen ausgehen. "Jetzt den Wald zu betreten ist relativ gefährlich", sagt er. Weil die Bäume längst voll ausgeschlagen haben, hätten sie durch die Blätter eine große Oberfläche. Außerdem sei der Schnee sehr feucht und kompakt und dadurch sehr schwer. Thiel macht als Fachmann deutlich: "Ich selbst würde derzeit nicht in den Wald fahren – machen kann ich eh nichts, man wird hinterher, wenn der Schnee weg ist, schauen wie groß die Schäden sind." Wenn die Belastung vorbei sei, sei auch die Gefahr vorüber. "Bei Schneebruch ist es so, dass die Bäume entweder gleich brechen oder es passiert nichts."

Größere Schäden im Obst- und Weinbau gab es durch den Schnee nach bisheriger Erkenntnislage keine. Wie groß indes die vorherigen Nachtfröste die Blüten und feinen Triebe in Mitleidenschaft zogen, ist noch nicht endgültig klar. Obstbauern sagen, dass sie erst in den nächsten Tagen Bilanz ziehen können. Eine gute Nachricht gibt es vom Überlinger Spitalweingut Kress: „Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt Viola Kress. „Die Schäden halten sich glücklicherweise in Grenzen, es hätte schlimmer kommen können.“ Aber über den Berg seien sie in diesem Frühling noch nicht: „Auch im Mai kann es nochmals Frost geben.“