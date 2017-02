Heiligenberg Heiligenberg investiert 2,3 Millionen Euro

Der Gemeinderat diskutiert den Haushaltsentwurf für 2017. Mit 250.000 Euro ist der zweite und dritte Bauabschnitt der Sanierung des Freibads der größte Posten.

Insgesamt 2,3 Millionen Euro (Vorjahr 1,78 Millionen Euro) beträgt das Volumen des Vermögenshaushalts der Gemeinde Heiligenberg im Jahr 2017. Dies gibt der Entwurf des Vermögenshaushalts wieder, der von Kämmerer Andreas Irmler in der aktuellen Sitzung des Gemeinderates vorgestellt und anschließend beraten wurde. Beschlüsse sollen erst in der kommenden Sitzung am 14. März gefasst werden. Der zweite und dritte Bauabschnitt des Freibadumbaus mit neuem Kinderbecken ist mit 250.000 Euro der größte Posten der investiven Ausgaben.

Für die Erschließung des Baugebiets Sonnenhang sind 200.000 Euro eingeplant. Insgesamt 102.500 Euro sollen in die Verbesserung und in den Ausbau des Radwegenetzes investiert werden. Davon entfallen 80 000 Euro in die Sanierung der Alte Betenbrunner Straße, 15.000 in die Restfinanzierung Waldparkplatz Elisenruhe und 7500 Euro an Planungskosten für den geplanten Radweg von Heiligenberg nach Röhrenbach.

Insgesamt 100.000 Euro werden voraussichtlich in den zweiten Bauabschnitt der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik fließen. Erneut sind 70.000 Euro für einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr eingeplant. Die erneute Bereitstellung der Mittel ist einer Verzögerung der Auslieferung des Fahrzeugs geschuldet. Für eine Bedarfsampel im Ortsteil Heiligenholz werden 60.000 Euro eingestellt. Am Gebäude Sennhof am Schloss ist beabsichtigt, ein Vordach für den Bereich der Anlieferung anzubauen. Zudem stehen noch Sanierungen des Außenputzes an. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt. Im Bereich Straßenbau sind 25.

000 Euro für Grunderwerb Radweg Heiligenberg-Röhrenbach, 25.000 Euro für eine Spritzdecke der Straße Alte Steige, und 50 000 Euro für einen Teilausbau der Straße Hermannsberg vorgesehen, die im letzten Jahr nach Starkregenfällen unterspült wurde. Wintersulgen erhält einen neuen Spielplatz für 25.000 Euro. Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird ein Trägerdarlehen in Höhe von 466 800 Euro gewährt. Weitere Ausgaben sind 65.000 Euro für Kredittilgung und 600.650 Euro für die Rücklagenzuführung. Die wesentlichen Einnahmen des Vermögenshaushalts sind 1,6 Millionen Euro Grundstückserlöse von Bauplätzen, 236.000 Euro aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 180.000 Euro aus Erschließungsbeiträgen (Fürstin-Amalie-Weg), 75.000 Euro aus Zuwendungen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum und 84.000 Euro an Zuschüssen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Für die Bedarfsampel Heiligenholz werden 30.000 Euro zweckgebundene Zuwendungen privater Personen erwartet. Erwartet werden auch einige Zuwendungen und Zuschüsse im unteren fünfstelligen Eurobereich. Der Entwurf des Vermögenshaushalts sieht weder eine Rücklagenentnahme noch eine Kreditaufnahme vor.

Kosten des Freibads

Die Kostenschätzung für die Freibad-Sanierung liegt bei 753.000 Euro. (2014)