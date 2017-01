Heiligenberg Heiligenberg feiert fröhlich im Nebel

Tolle Stimmung trotz getrübter Sicht herrschte auf dem Heiligenberger Schlossvorhof.

Das große Neujahrsfeuerwerk in Heiligenberg haben hunderte Besucher in diesem neuen Jahr nur schemenhaft sehen können. Dichter Nebel und gewaltiger Pulverdampf trübte die Sicht auf das aufwändige Feuerwerksspektakel bei der Neujahr-Willkommen-Party des Narrenvereins Wolkenschieber im Schlossvorhof. Das Bodenfeuerwerk war aufgrund geringerer Distanz besser sichtbar. Der Stimmung taten diese Einschränkungen allerdings keinen Abbruch. Viele, viele Menschen umarmten sich, stießen mit Sektgläsern oder mit nichtalkoholischen Getränken an und feierten fröhlich und lachend das neue Jahr.

Sowohl im "Pferdestall" auf der Ü30-Party, als auch im Partyzelt, wo sich eher Jugendliche trafen und tanzten, herrschte dichtes Gedränge. Ob mit oder ohne gute Vorsätze für das neue Jahr, wohl die meisten Menschen verbanden die Neujahrsparty sowohl mit allgemeinen, als auch mit ganz persönlichen und individuellen Wünschen und Hoffnungen für die nächsten 365 Tage.