Heiligenberg Gerlinde Kriese: Eine Kämpferin für Heiligenberg

Auf eigenen Wunsch verlässt Gerlinde Kriese nach vielen Jahren den Gemeinderat Heiligenberg.

17 Jahre lang ist Gerlinde Kriese Gemeinderätin im Heiligenberger Gemeinderat gewesen. Mit einem Schreiben an Bürgermeister Frank Amann und den Gemeinderat hatte Kriese bereits am 3. November vergangenen Jahres den Antrag gestellt, von ihren Verpflichtungen als Gemeinderätin entbunden zu werden und vorzeitig vor Ende der laufenden Legislaturperiode aus dem Gemeinderat ausscheiden zu können. Dies ist gemäß Gemeindeordnung Baden-Württemberg nur in dort festgelegten wichtigen Gründen möglich.

"Für Frau Kriese treffen nach Vorprüfung durch die Verwaltung sogar gleich zwei dieser Gründe zu", erläuterte Hauptamtsleiter Gerhard Sing. Sie habe das 70. Lebensjahr vollendet und gehöre zudem mehr als zehn Jahre dem Heiligenberger Gemeinderat an, ergänzte Sing. Kriese sei am 24. Oktober 1999 zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt worden. Ihre erste Amtszeit hätte mit ihrer Verpflichtung in der Sitzung am 30. November 1999 begonnen. Einstimmig gab der Gemeinderat Krieses Antrag auf Entbindungen von ihren Pflichten als Gemeinderätin statt.

Nachrückerin ist Claudia Schacht aus Hattenweiler, die bei der Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 den Einzug ins Ratsgremium knapp verpasst hatte. Sie soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 14. Februar verpflichtet werden. In seiner Laudation erinnerte Amann daran, das Kriese bereits 1994 für die damalige "Dritte Liste" kandidiert hatte, bei der Stimmenauszählung jedoch noch unterlag.

Bei der Wahl 1999 sei sie mit 575 Stimmen in den Gemeinderat gewählt worden, ein Ergebnis, das sie in den folgenden Wiederwahlen mit 776 (2004) sowie 823 (2009) stets verbessern konnte. Bei der jüngsten Gemeinderatswahl sei sie sogar mit 1151 Wählerstimmen Stimmkönigin geworden. Dieses Ergebnis habe sie sich auch redlich verdient, urteilte Amann. "Dies insbesondere durch die Art und Weise wie sie mit dem Bürger umgegangen ist, wie sie den Bürger gehört hat und wie sie versucht hat, die Anregungen und Anliegen der Bürger im Rat einzubringen", erklärte Amann. Da habe sie eine große Glaubhaftigkeit an den Tag gelegt und sich zum Sprachrohr für viele Bürger gemacht.

Ihre Schwerpunkte im Gemeinderat seien unter anderem Kinder und Jugendliche, Vereine, Verkehrsthemen, Ortsbildgestaltung und Schwimmbad gewesen. "Gerlinde Kriese war eine Kämpferin für die Gemeinde Heiligenberg", konstatierte Amann. Gemeinderat Alfred Rock ergänzte, dass Kriese in Diskussionen nie verletzend und nachtragend gewesen sei.

Mit den Worten: "Wir werden Dich ganz arg vermissen", überreichte Amann einen Blumenstrauß. Kriese revanchierte sich im Gegenzug mit einer Wanduhr. "Die hat im Sitzungssaal schon immer gefehlt", so Kriese schmunzelnd.