Heiligenberg Gemischter Chor und Young Voices im Sennhof

Der Gemischte Chor Heiligenberg und der junge Chor Young Voices aus Südtirol haben die Zuhörer im Sennhof-Saal in Heiligenberg verzaubert. Das Publikum verlangte lautstark nach Zugaben. Am Ende sangen die beiden Chöre gemeinsam den Welthit "We are the World".

Heiligenberg – „Lebe deinen Traum“ ist das Motto des Konzerts gewesen, das der Gemischte Chor Heiligenberg im voll besetzten Sennhof-Saal den Zuhörern bot. Die Sänger waren nicht allein auf der Bühne, sondern bestritten das Konzert mit den Young Voices von der Musikschule Sterzing in Südtirol. Diese hatten zuletzt bei dem internationalen Jugendchorfestival in Prag Gold gewonnen.

Die Zuhörer erlebten zwei Stunden abwechslungsreiche Chormusik auf hohem Niveau. Charmant und in Reimform hatten Heidi Birkenberg und Uli Hiller die Besucher begrüßt, darunter Bürgermeister Frank Amann. Schon beim zweiten von 17 Liedern und drei Zugaben sprang der Funke auf das Publikum über. Das „Doo Dub Dah“ des österreichischen Komponisten Lorenz Maierhofer war ein "warm up", ein Aufwärmtraining für Stimme und Körper mit Fingerschnippen.

Die folgenden drei Chorstücke hatten die Liebe zum Thema und wurden je sehr individuell von verschiedenen Chormitgliedern angesagt. Sehr gefühlvoll sang der Chor die Filmmelodie „Can you feel the love tonight“ von Elton John und Tim Rice aus dem Film „Der König der Löwen“. Für „Summertime“ von George Gershwin erhielt Solist Ingo Ehrich großen Beifall. Rainhard Fendrich, Vertreter des Austropop, hatte das textlich etwas unbeholfen wirkende Liebeslied „Weus’d a Herz host wia a Bergwerk – brauch i di“ komponiert, das der Chor liebevoll sang.

Der Chorsängerin Renate Pörnbacher war es vorbehalten, ihre Schwester Waltraud Pörnbacher als Dirigentin der Young Voices anzusagen. Die Zuhörer konnten sich überzeugen, dass die Mädchen und Jungen im Alter von elf bis 17 Jahren bei ihr durch eine gute Schule gegangen sind. Mit glasklaren Stimmen und sehr guter Artikulation sangen sie „You raise me up“ von Brendan Graham und „Don't stop me now“ von Freddie Mercury. Das präsentierten sie mit hinreißendem Rhythmus und ausdrucksvoller Gestik, wofür sie erste Zugabe-Rufe des Publikums erhielten. Mit „The Winner takes it all“, einem Abba-Song über das Scheitern einer Beziehung, endete der erste Teil des Konzerts.

Schwungvoll und witzig und im Stil der Comedian Harmonists eröffnete der Chor den zweiten Teil mit dem Hit von Milton Ager „Wochenend' und Sonnenschein“. Maria Brommer dirigierte als wahres Energiebündel mit Ausstrahlung und Präzision ihre begeistert mitgehenden Sängerinnen und Sänger, die sie immer voll im Griff hatte. Die Begleitung am Piano durch Irina Maier war ebenso präzise wie unaufdringlich. Ihr Sohn Philipp war bei „Jamaika Farewell“ aus dem Album Calypso von Harry Belafonte mit dem Cajon und bei dem afrikanischen Katzenlied der Zulus, „Mamalie“, mit seinen Congas ein zuverlässiger Taktgeber. Beider Einsatz wurde mit viel Beifall honoriert.

Mit amerikanischen Folk- und Country-Songs warteten die Young Voices auf. Darunter die Lieder „Bring me Little Water, Silvy“ und „Climb“ von Jessie Alexander. Ohne Zugaben durften sie nicht von der Bühne. Weltberühmt durch die Interpretation von Frank Sinatra ist „My Way“ des französischen Komponisten Jacques Revaux. Ingo Ehrich hatte bei diesem Rückblick auf das Leben wie auch bei dem vom Chormitglied Franziska Walter arrangierten Elvis-Presley-Song „Can’t help falling in Love“ einen weiteren starken Auftritt. Franziska Walter bezog das Publikum für die leisen Passagen des Liedes „Soon-A Will Be Done“ von William Dawson mit ein, das die Hoffnung der afroamerikanischen Sklaven auf Erlösung aus ihrem Schicksal ausdrückt.

Am Ende standen der Chor und die Young Voices gemeinsam auf der Bühne, um den Welthit von Michael Jackson und Lionel Richie, „We are the World“, für eine bessere Welt zu singen.