Heiligenberg Gemischter Chor Heiligenberg im Einklang mit der Gemeinde

Vorsitzende Heidi Birkenberg lobte bei der Mitgliederversammlung des Gemischten Chors Heligenberg die Anerkennung durch die Gemeinde.

Mit großem Interesse verfolgten die Chormitglieder die Versammlung des Gemischten Chors Heiligenberg im Proberaum des alten Rathauses. Der Chor, der inzwischen auf 50 Sänger angewachsen ist, hat darüber hinaus sechs passive Mitglieder. In ihrer Begrüßung hob Vorsitzende Heidi Birkenberg die regelmäßige und treue Anwesenheit von Bürgermeister Frank Amann in den Mitgliederversammlungen hervor, teilt der Chor in einem Pressetext mit. Auch in diesem Jahr übernahm er wieder die Entlastungen des alten Vorstandes und die Neuwahlen.

Als besonderes Ereignis und enorme Herausforderung für den Vorstand erwähnte Heidi Birkenberg das Konzert mit der Jungen Philharmonie Köln gemeinsam mit dem Gemischten Chor im Kultur/O in Owingen. Hierbei lastete viel Verantwortung auf Ingo Ehrich, der hier eine perfekte Organisation geschafft habe. Der Einsatz von Dirigentin Maria Brommer habe die Sänger über sich hinauswachsen und das Konzert zu einem musikalischen Höhepunkt werden lassen. Eine weitere Herausforderung war die gestiegene Anzahl der Chormitglieder. Hier reagierte man mit einem Aufnahmestopp in den Frauenstimmen, um die Ausgewogenheit nicht zu gefährden. Große Zustimmung fand unter den Sängern auch die Anregung, gemeinsam eine externe Fortbildung zu machen. In 2017 wird diese nun schon umgesetzt. Heidi Birkenberg erklärte abschließend, dass sich die Chorgemeinschaft über die große Anerkennung der Gemeinde freue. Auch die gerade beschlossene Erhöhung der Fördergelder durch die Gemeinderäte zeige, so Birkenberg, dass die Vereinsarbeit in Heiligenberg einen hohen Stellenwert habe. Bei den anschließenden Wahlen gab es Veränderungen: Heidi Birkenberg und Ingo Ehrich wurden im Vorstand bestätigt. Kassenwart Erich Zinsmeister wurde ebenso wiedergewählt. Ulrike Hiller wurde zur Schriftführerin bestellt. Und neue Beisitzer sind Margit Richter und Steffen Peter.