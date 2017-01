Überlingen Gemeinde Heiligenberg blickt auf ein Superjahr zurück

Bürgermeister Frank Amann zieht Bilanz. Hotel-Post-Entscheidung steht kurz vor der Klärung.

Keine Frage: Finanziell sei es den Kommunen und damit auch der Gemeinde Heiligenberg im Jahr 2016 ziemlich gut gegangen, erklärt Bürgermeister Frank Amann zum Jahresrückblick im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dadurch sei es möglich gewesen, in die Zukunft zu investieren und auch das neue Jahr verspreche, erfreulich zu werden.

"Ich schätze die Investitionen im Jahr 2016 auf über 1,6 Millionen Euro; davon sind circa eine Million Euro Grundstücksankäufe", konstatierte Amann. Dies beträfe in erster Linie das Neubaugebiet Amalienhöhe II, das Gewerbegebiet Further Öschle sowie eine weitere Fläche in Heiligenberg. Wo sich diese befindet, möchte Amann allerdings erst im Januar preisgeben. Diese Fläche für etwa sechs bis sieben Häuser wolle die Gemeinde im neuen Jahr erschließen und auf den Markt bringen. Voraussichtlich würden diese Grundstücke dann preisgünstiger zu erwerben sein, als im Baugebiet Amalienhöhe II, so Amann.

"Für Heiligenbergs Zielsetzung aktiver Grundstückspolitik ist 2016 tatsächlich ein Superjahr gewesen", resümiert Amann und ergänzt, dass die Gemeinde für Grundstückskäufe in dieser Dimension allein aus finanziellen Gründen nicht immer die Möglichkeit habe. Neben Grundstückskäufen seien 300 000 Euro in das Freibad, 250 000 Euro in den Geh- und Radweg zwischen Waldparkplatz und der Alten Betenbrunner Straße sowie 120 000 bis 140 000 Euro in die Außenanlage des Dorfgemeinschaftshauses Hattenweiler geflossen, rechnet Amann vor.

Allerdings seien nicht alle der bereitgestellten Gelder tatsächlich geflossen. Projekte wie beispielsweise die Ampelanlage in Heiligenholz, der Mannschaftstransportwagen (MTW) der Feuerwehr oder die Überdachung des Lieferanteneingangs am Sennhof seien zum Jahreswechsel noch nicht abgeschlossen, weil die Firmen nicht rechtzeitig liefern konnten. Da dafür die Gelder im Rechnungsjahr 2016 nicht ausgegeben wurden, müsse man diese Projekte in den Haushaltsplan 2017 neu einstellen und die eingesparten Gelder seien in andere Projekte geflossen. "Wir hatten beispielsweise eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Erschließung des Baugebiets Amalienhöhe II 2016 in voller Höhe abgewickelt und abgerechnet wird", erläutert Amann. Was dazu kam, sei die Vorziehung der dritten Kaufpreisrate gewesen, das waren auch nochmal knapp 400 000 Euro und zudem die bereits erwähnte 5000 Quadratmeter große Fläche in Heiligenberg.

Im Übrigen sei man in guten Gesprächen mit dem Haus Fürstenberg für eine weitere fünf Hektar große Fläche bei der Ziegelhalde mit der Option, dort einen Nahversorger und bei Bedarf Flüchtlingsunterkünfte anzusiedeln. Allerdings sei die Flüchtlingssituation derzeit entspannt. Eine Belegung öffentlicher Hallen für diese Zwecke sei erstmal vom Tisch, meint Amann.

Größere Sanierungen im Straßennetz stehen Amanns Meinung nach nicht an mit Ausnahme der Erdrutschschäden am Hermannsberg. Darüber hinaus würde man sich auf Reparaturen beschränken. Außerdem solle endlich der Spritzgussbelag auf die Alte Steige aufgebracht werden. Was zudem im Fokus stehen würde, sei Grunderwerb für den Geh- und Radweg von Heiligenberg nach Röhrenbach. Der Bau dürfte aber erst 2018 kommen, prognostiziert Amann.

Weitere geplante Investitionen beträfen den erwähnten MTW, den dritten Bauabschnitt im Freibad, die Ampelanlage in Heiligenholz und die Erschließung des künftigen Baugebiets in Heiligenberg. Zudem soll in Wintersulgen ein neuer Spielplatz entstehen, der tupfengleich dem neuen Spielplatz in Hattenweiler werden soll. Zu einem späteren Zeitpunkt käme schließlich ein dritter, identischer Spielplatz am Freibad in Heiligenberg hinzu. "Wir wollen so allen Ortsteilen gerecht werden", erklärt Amann.

Mit Ausnahme der Friedhofsgebühren seien 2017 keine Steuer- oder Gebührenerhöhungen zu erwarten, verspricht Amann. Zum Thema Bauhof erläutert er, dass die Stelle eines Bauhofleiters ausgeschrieben war, jedoch von den eingegangenen Bewerbungen keine Idealbesetzung dabei gewesen sei. Deshalb habe man die Entscheidung ausgesetzt und man wolle alsbald im Gemeinderat erneut darüber diskutieren. Mittel für diese Stelle würden aber in jedem Fall im Haushaltsplan 2017 erneut eingestellt, stellt Amann fest.

Für 2017 würde er sich gerne eine Entscheidung im Bereich Hotel Post wünschen, erklärt Amann. "Aktuell führen wir mehrere Investorengespräche und im Februar gibt es nochmal eine Klausurtagung, da werden wir über diese Gespräche berichten und sagen, mit welchem Investor wir zusammenarbeiten wollen", sagt Amann zuversichtlich. "Auf jeden Fall freue ich mich über die kommenden Einweihungen des modernisierten Freibads, des Außenareals beim DGH Hattenweiler und der Friedhofskapelle Heiligenberg", so Amann.

Wichtige Beschlüsse und Ereignisse des Jahres in Heiligenberg

Januar

Der Gemeinderat beschließt die Bebauungspläne für das Baugebiet Amalienhöhe II und das Gewerbegebiet Further Öschle III.

Februar

Der Gemeinderat bestätigt Werner Waibel als Kommandant und Markus Straßburger als stellvertretender Kommandant der Gesamtwehr.

März

Bei Hangsanierungsarbeiten zwischen der L201 und der Alten Steige geht ein Baggerunfall glimpflich aus.

Die neue Straße durch das Baugebiet Amalienhöhe II erhält den Namen Fürstin-Amalie-Weg.

Der Gemeinderat beschließt den Kauf eines Mannschafttransportwagens (MTW) für die Feuerwehr.

April

Mit einem Gesamtvolumen von 7,04 Millionen Euro beschließt der Gemeinderat den Haushaltsplan 2016 und genehmigt den zweiten Bauabschnitt zur Sanierung des Freibads.

Die Räte stimmen der Teilnahme an der Echt-Bodensee-Card ab 2018 zu.

Mai

Am Dorfgemeinschaftshaus Hattenweiler wird ein neuer Spielplatz errichtet.

Juni

Der Gemeinderat legt Vergaberichtlinien für die Baugrundstücke Amalienhöhe II fest.

Die Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg feiert ihr 40-jähriges Bestehen.

Der Gemeinderat diskutiert ein Konzept für die Versorgung der öffentlichen Gebäude Rathaus, AllerArt, Sennhof am Schloss und Freibad mit einem Blockheizkraftwerk.

Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen halten Feuerwehr und Bauhof in Atem.

Juli

Erneutes Unwetter mit Starkregen führt zu Feuerwehreinsätzen.

August

Der Gemeinderat beschließt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Schulverbund Salem zum Ende des Schuljahrs 2019/2020 zu kündigen.

Der Gemeinderat stimmt der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zu.

Großeinsatz der Feuerwehr in Echbeck: Ein Großbrand vernichtet ein Wohn- und Stallgebäude.

September

Der Innenbereich der Friedhofskapelle Heiligenberg wird saniert.

Baubeginn und Fertigstellung des neuen Geh- und Radwegs entlang der Kreisstraße K7755.

In der Schulstraße findet ein "Gas- und Glasfest" mit den Firmen Stadtwerk am See und TeleData statt.

Oktober

Der Gemeinderat vergibt die ersten sieben Grundstücke im Baugebiet Amalienhöhe II.

Beginn der Bauarbeiten zur Errichtung des neuen Kinderbeckens im Freibad sowie zur Neugestaltung der Außenanlagen und Parkplätze beim Dorfgemeinschaftshaus Hattenweiler.

November

Der Gemeinderat beauftragt die Firma KEA mit der Entwicklung eines mehrstufigen Contracting-Projekts zur Wärme- und Stromversorgung des Freibads, Rathauses, Sennhofs am Schloss und des AllerArt-Gebäudes.

In der Pfullendorfer Straße wird eine Blitzersäule zur Geschwindigkeitsüberwachung installiert.

Dezember