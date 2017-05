Heiligenberg Gefahren durch Verkehr auf Heiligenberger Ortsdurchfahrt weiter Thema

Nach erneutem Schreiben einer Bürgerin fasste der Gemeinderat jetzt den Beschluss für einen Ortstermin

Erneut hat sich der Gemeinderat Heiligenberg in seiner vergangenen Sitzung mit der Ortsdurchfahrt Heiligenberg im Abschnitt der Salemer Straße befasst. Dieses Thema war bereits in der Sitzung vom 25. April intensiv diskutiert worden. Per 19. Mai hatte die Bürgerin Regina O'Connell erneut ein Schreiben an Bürgermeister Frank Amann verfasst, in dem sie konkrete Vorschläge zur Verkehrsberuhigung machte. Aus ihrer Sicht stünden hierfür Straßenpoller, Blumenkübel oder eventuell überfahrbare, flexible Signalblätter zur Auswahl.

Dem Schreiben beigefügt war ein Gehwegplan mit aus ihrer Sicht möglichen Aufstellungsorten ihrer vorgeschlagenen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Hauptamtsleiter Gerhard Sing zitierte einen Auszug aus einer Mail von Frank Decker von der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Bodenseekreis. Aus Deckerts Sicht gäbe es grundsätzlich keine Einwände gegen die Aufstellung von Pflanzkübeln, zitierte Sing. Allerdings müsse ein Abstand der Pflanzkübel zur Fahrbahn von mindestens 50 Zentimeter, allermindestens 30 Zentimeter bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h und eine Restbreite des Gehwegs von mindestens einem Meter eingehalten werden, schrieb Deckert. Sing machte an mehreren Fallbeispielen deutlich, dass diese Bedingungen in der oberen Hälfte der Salemer Straße eingehalten, in der unteren Hälfte der Straße jedoch nicht eingehalten werden könnten.

Gemeinderat Peter Apfelstädt konstatierte, dass die Salemer Straße die Breite einer Ortsverbindungsstraße habe und die Straße verbreitert werden müsste, um zu verhindern, dass Lkw und Busse auf den Bürgersteig ausweichen müssen. Gemeinderat Manfred Hornstein erinnerte daran, dass vor 26 Jahren die Ortsdurchfahrt verschmälert wurde, um ein zu schnelles Fahren zu erschweren. Die Aufstellung von Poller hielt Hornstein für unmöglich. "Wenn man Poller aufstellen würde, dann geht gar nichts mehr", warnte er. Gemeinderat Heinrich Stengele verdeutlichte, dass bei Begegnungsverkehr von Bussen und Lastwagen keine andere Wahl bestünde, als den Bürgersteig zu benutzen. "Das macht aber keiner, wenn sich Personen auf dem Bürgersteig befinden", war sich Stengele sicher. Gemeinderat Nadler wies auf die Engstelle bei der Bäckerei hin, nicht nur der Anlieferverkehr, auch Autos würden halbseitig auf der Straße stehen und seien dann ein Engpass. Er halte deshalb ein Halteverbot nicht für abwegig, sagte Nadler.

Einstimmig fasste der Gemeinderat den Beschluss, einen Ortstermin zwischen 7.30 und 8.30 Uhr zu organisieren, an dem Vertreter der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde, der Regionalverkehrsbetrieb Alb-Bodensee GmbH (RAB), Gemeinderat und Anwohner teilnehmen sollen.

Die Vorgeschichte

Ende April hatte die prekäre Verkehrssituation an der Salemer Straße im Gemeinderat außerhalb der Tagesordnung zu ausgiebigen Diskussionen zwischen Bürgern und Gemeinderäten geführt. Für den Straßenabschnitt vom Ortseingang bis zum Postplatz gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30. Die Straße ist kurvig und wird insbesondere dann zu eng, wenn sich zwei Lastwagen oder Busse begegnen. Die Bürger, die sich in der Sitzung zu Wort meldeten und an Bürgermeister Frank Amann geschrieben hatten, sorgen sich einerseits um die Sicherheit der Kinder, die den Bürgersteig als Fußgänger benutzen. Busse und Laster würden ihn zum Ausweichen befahren, was für Fußgänger zu lebensgefährlichen Situationen führe. Andererseits wurde kritisiert, dass Kraftfahrer sich nicht an die Tempolimits hielten und der Lärmpegel zu hoch sei.