Heiligenberg Galerie Ariadne: Figürliche Malerei und Leporellos

Eva Trabant stellt ihre Werke in der Kleinen Galerie Ariadne aus.

Heiligenberg (bc) Derzeit ist in der Kleinen Galerie Ariadne in der Pfullendorfer Straße in Heiligenberg eine Ausstellung der Malerin Eva Trabandt aus Daisendorf zu sehen. Obwohl die gebürtige Hamburgerin, wie sie selbst sagt, schon immer gemalt hat, ist es ihre erste Ausstellung. Trabandt zeigt figürliche Malerei und Leporellos.

Bei der Vernissage zitierte die Galeristin Gerlinde Kriese in ihren einleitenden Worten Joseph Boys mit seinem Gedicht "How to be an artist" sowie Friedrich Schiller, dessen großes Thema die Freiheit gewesen sei. "Aber die Freiheit sollte gewonnen werden auf einem ästhetischen Weg", habe Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen geschrieben, so Kriese. Wir würden oftmals nur das tun, was wir können, anstatt uns dazu befähigen, das zu können, was wir wollen, erläuterte Kriese und nahm damit Bezug auf die Kunstobjekte von Trabandt.

Die Vielfalt sowie Bandbreite an Themen von Stillleben bis zu Portraits und von Techniken von Bundstiftzeichnung, Acrylmalerei bis hin zu Leporellos würde Trabandts Bemühen zeigen, etwas zu können, was man noch nicht kann, weil man es will, erklärte Kriese. Margret Jaschke, sie leitet als Buchdesignerin und -restauratorin eine Buchbindergruppe, in der Trabandt ihre Leporellos fertigte, erläuterte in ihrer Laudatio die Herkunft und das Prinzip des Leporellos. Aus Kartonabfallstücke habe Trabandt ihre Leporellos gemacht, wozu ein recht genaues Arbeiten notwendig sei. Trabandt suche Lehrer, die sie fördern und weiterbringen, aber sie habe konkrete Vorstellungen davon, wie sie unterrichtet werden will, erklärte die Laudatorin.

"Kunst hat mich schon immer fasziniert", schilderte Trabandt. Sie habe an der Hamburger Uni Kunst im Nebenfach studiert und den Beruf des Lehramts für Kunst und Deutsch ergriffen. Ihre Lebensmittelpunkte seien Hamburg, Bremen, Nigeria und Salem gewesen. In Bremen habe sie in den letzten Berufsjahren ein Modulstudium an der Hochschule für Kunst absolviert. In dieser Zeit seien Stadtansichten und Stillleben in Acryl entstanden. Im Ruhestand zurück nach Daisendorf habe sie an der Meersburger Jugendkunstschule an Kursen "Offenes Atelier" mit Dozent Davor Ljubicic teilgenommen. In dieser Zeit seien viele Portraits entstanden, erläuterte Trabandt. Parallel dazu habe sie mit der Buchbinderei und den Leporellos in Jaschkes Buchbindergruppe angefangen.

Die Vernissage wurde von Oliver Cremer mit irischer Folkmusik eingerahmt. Die Ausstellung ist donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten sind nach Absprache mit Gerlinde Kriese, Telefon 0 75 54/89 01, möglich.