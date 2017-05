Heiligenberg Erste Hauptprobe für Feuerwehrkommandant Johannes Leppert

Seit Mitte Dezember 2016 ist Johannes Leppert Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenberg. Jetzt leitete er routiniert die erste Hauptprobe der Wehr. Übungsobjekt war der Lärchenhof.

Heiligenberg – Johannes Leppert, seit Mitte Dezember neuer Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenberg, hat bei der Hauptübung der Gesamtwehr Heiligenberg seine Führungsqualitäten souverän unter Beweis gestellt. Unter den kritischen Augen des Kreisbrandmeisters Henning Nöh sowie Gästen der benachbarten Feuerwehren Deggenhausertal und Illmensee leitete Leppert die Übung und die Lösch- und Rettungsarbeiten des angenommenen Brandes.

Übungsobjekt war der Lärchenhof nördlich von Heiligenberg. Angenommen wurde, dass ein Blitzschlag den Kuhstall in Brand gesetzt hat. Zwei Menschen seien noch im brennenden Stall. Während der Löscharbeiten sei ein Mensch von einem Mitarbeiter mit einem Traktor überfahren worden. Dieser sei unter einen Traktorreifen eingeklemmt und müsse gerettet werden.

Nacheinander kamen nach der Alarmierung der Mannschaftstransportwagen und die Löschfahrzeuge aus Heiligenberg, Wintersulgen und Hattenweiler. Ferner trafen eine Drehleiter aus Salem sowie die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes Heiligenberg am Einsatzort ein. Routiniert wurden die Vermissten gerettet, die Löschwasserversorgung aufgebaut und der Löschangriff eingeleitet. Riegelstellungen verhinderten den Übergriff des angenommenen Feuers auf Nachbargebäude. Rasch wurde auch dem Verletzten geholfen, der unter einem Traktorreifen eingeklemmt war. Perfekt klappte die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und der DRK-Bereitschaft, die sich um die Geretteten kümmerte.

Als spürbare Schwachstelle erwies sich die Löschwasserversorgung zu Beginn der Übung, da der Unterflurhydrant beim Übungsobjekt nur mit einer 60-Millimeter-Wasserleitung verbunden ist und die dadurch reduzierte Wassermenge nur für einen ersten Löschangriff reicht. Im echten Brandfall wären zwei Schlauchwagen aus Pfullendorf und Salem angefordert worden, die von Heiligenberg aus eine ausreichende Wasserversorgung aufgebaut hätten, erläuterte Leppert. Zudem würde man beim echten Brand zusätzlich zwei komplette Löschzüge aus Salem und Pfullendorf sowie einen Gerätewagen für Atemschutz aus Markdorf anfordern, erklärte Leppert nach der Übung. Übrigens würden normalerweise auch die Kühe freigelassen. Darauf wurde bei der Übung verzichtet, um sich das spätere Wiedereinfangen zu ersparen.

Kreisbrandmeister Henning Nöh erklärte, Johannes Leppert habe sich gute Gedanken gemacht, jedes Einsatzfahrzeug in Empfang genommen und klare Anweisungen gegeben. Wichtig sei die richtige Einsatztechnik mit Fokus auf Menschenrettung und Abschirmung noch unversehrter Gebäude, erklärte Nöh. "Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat immer viel Energie in Form von Holz und Stroh, also eine große Brandlast", konstatierte Nöh. Von ihr gehe eine beachtenswerte Wärmestrahlung aus, die eine hohe Gefahr sei. Nöh empfahl für das Gebäude von Familie Sonntag eine Objektalarmierung.

Bürgermeister Frank Amann wies darauf hin, dass die Feuerwehr Heiligenberg einen guten Stand in der Fahrzeugausstattung erreicht habe. "Wir wissen aber auch, was noch ansteht, speziell im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Heiligenberg sowie irgendwann eine Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 16 in Wintersulgen."