Heiligenberg Einheitliches Tempolimit für dieselbe Straße

Durch Beschilderungen will der Gemeinderat von Heiligenberg eine eigenwillige verkehrsrechtliche Situation beenden: In mehrere Straßen in Heiligenberger Wohngebieten galten unterschiedliche Tempo-Limits, je nachdem, in welche Richtung man fuhr.

Heiligenberg (bc) Jahrelang hat in Heiligenberg eine eigenwillige verkehrsrechtliche Situation bestanden, die nun vom Gemeinderat beendet wurde. Aufgrund fehlender verkehrsrechtlicher Anordnungen, also Beschilderungen, galten in den Wohngebieten östlich der Fürstenbergstraße und Pfullendorfer Straße für ein und dieselben Straßen zwei unterschiedliche Tempobeschränkungen, je nach Fahrtrichtung.

Fährt man von der Fürstenbergstraße in die Röhrenbacher Straße, gilt dort Tempo 30, weil die Straße als Tempo-30-Zone ausgeschildert ist. Biegt man den Birkenweg oder Dorfländerweg ab und fährt weiter in den Fürstin-Irma-Weg, gilt in den genannten Straßen weiter Tempo 30, weil der Bereich aus dieser Richtung immer noch Tempo-30-Zone ist.

Biegt man in umgekehrter Richtung von der Betenbrunner Straße in den Fürstin-Irma-Weg und fährt von dort weiter in den Birkenweg oder Dorfländerweg, gilt aufgrund fehlender Beschilderung "Tempo-30-Zone" an der Einmündung des Fürstin-Irma-Wegs Tempo 50. Auch in der Dorfländerstraße und in der Ziegelhalde gilt für Fahrzeuge, die von der Röhrenbacher Straße kommen, Tempo 30, in Gegenrichtung Tempo 50.

Der Gemeinderat beschloss jetzt, dass drei neue Schilder "Tempo-30-Zone" an den Einmündungen Fürstin-Irma-Weg (Betenbrunner Straße), Dorfländerweg (Fürstenbergstraße) und Berenbachweg (Pfullendorfer Straße) aufgestellt werden. Diese verkehrsrechtlichen Anordnungen wird die Gemeinde beim Landratsamt beantragen. Sobald dies umgesetzt ist, gilt für alle Heiligenberger Wohngebiet eine Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde.

Außerdem beschloss der Gemeinderat ein absolutes Halteverbot mit dem Zusatz "Feuerwehrausfahrt" im Dorfländerweg zwischen der Fürstenbergstraße und der Ausfahrt des Feuerwehrgerätehauses. Dies sei die Reaktion auf Probleme bei den Löscharbeiten der per Brandstiftung gelegten Waldbrände nördlich von Heiligenberg gewesen, erläuterte Bürgermeister Frank Amann. Parkende Autos hätten in diesem Straßenabschnitt die Löschfahrzeuge stark behindert.