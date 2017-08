Heiligenberg Ein Schloss über den Wolken

Urlaub in der Heimat: Im Schloss Heiligenberg können die Besucher einmalige Schnitzereien aus der Renaissance sehen – auch von einem Überlinger Künstler

Heiligenberg – Die meisten Bewohner unserer Region kennen den Anblick des Heiligenberger Schlosses, das weithin sichtbar hoch oben am Berg thront. Oftmals scheint dort die Sonne, während Nebel den Bodensee verhüllt. Doch wer war schon im Inneren des Schlosses und hat sich angeschaut, welche kunstvollen Schnitzereien dort zu sehen sind? Im Rahmen der Reihe Einheimische erklären Sehenswürdigkeiten, traf sich der SÜDKURIER mit Schlossführerin Britta Bay. Sie führt seit 2011 Besuchergruppen durch das Schloss.

Einheimische seien selten unter den Besuchern und wenn, dann meistens mit auswärtigen Gästen, erzählt sie, die seit 30 Jahren in Heiligenberg wohnt. Es sei zwar allgemein ein Trend zum Urlaub in Deutschland erkennbar und viele würden inzwischen "regional kaufen" , aber "regional besichtigen" habe sich noch nicht durchgesetzt. Dazu zitiert sie frei nach Goethe: "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?" Auf die Frage, was sie denn besonders betrachtenswert im Heiligenberger Schloss fände, erhalten wir eine eindeutige Antwort: "Den Saal! Der ist einmalig in seiner Ausgestaltung."

Dieser sogenannte Rittersaal, in dem trotz seines Namens niemals Ritter tafelten, ist ein 400 Quadratmeter großer, holzgetäfelter Raum aus der späten Renaissance. Neben der Ahnengalerie bestehend aus unzähligen, teils lebensgroßen Portraits der Familien Fürstenberg, Wartenberg und Heiligenberg beherbergt er auch historisches Geschirr. Der polierte Holzboden darf nur mit Filzpantoffeln betreten werden.

Am eindrucksvollsten ist die Kassettendecke. Die einzelnen Holzkassetten sind an unsichtbaren Stangen aufgehängt. Verziert sind die Kassetten mit über 1500 Figuren. 120 Werkstätten haben über 22 Jahre an der Decke gearbeitet. Die einzelnen Figuren von Engeln und Tieren stammen von unbekannten Künstlern und auch der Sinn hinter den Darstellungen "ist noch ein Mysterium", wie Bay den Besuchern erklärt.

Im Gegensatz dazu sind die Künstler der Figuren in der schlosseigenen Kapelle bekannt. Die über 130 musizierenden Engel an der ebenfalls komplett in Holz ausgefertigten Kirche stammen von Hans Dürner aus Biberach, der die Decke etwa um 1600 fertigstellte. Die großen Holzfiguren, die den Balkon des Gotteshauses schmücken, stammen von Hans Ulrich Glöckler aus Überlingen. Weiterhin sind Schnitzereien aus der Werkstatt Albrecht Dürers zu sehen.

Klar ist auch die Herkunft der Kirchenfenster, die aus dem ehemaligen Dominikanerkloster in Konstanz, dem heutigen Inselhotel, stammen. Einzigartig auch die Kanzel mit dem floralen Tulpenfuß, zu dem die Schlossführerin auch gleich vorausschauend erklärt, wo der versteckte Eingang liegt, weil dies eine der meist gestellten Fragen sei.

Wird es ihr den nicht langweilig, tagein, tagaus das Gleiche zu erzählen? Dies verneint die geschichtlich interessierte Frau. Es kommen ja immer neue Besucher. Der ein oder andere ist dann dabei, der sich vorher informiert hat, ja unter Umständen sogar historische Details kennt, die ihr bis dahin unbekannt gewesen seien. Und auch den Kollegen, die ebenfalls Führugnen im Schloss anböten, würden neue Geschichten zugetragen und so tausche man sich eben aus. Eine ihrer Kolleginnen mache übrigens seit 30 Jahren Führungen durch das Schloss.

Damals seien noch mehr Räume und auch die Gruft zugänglich gewesen. Im Halbstundentakt habe man die Besucher durch die Räume geschleust. Bay findet das heutige Konzept besser. Nach dem Motto "weniger ist mehr" hätten die Führungen jetzt mehr Qualität, da sie inhaltlich mehr Geschichte vermitteln. Außerdem, so gab sie zu bedenken, lebe die Familie von Fürstenberg mit ihren kleinen Kindern im Schloss und auch sie bräuchten ihre Privatsphäre, zumal sie die Räumlichkeiten auch zu anderen gesellschaftlichen und sozialen Zwecken öffnen würden. So würden sie zum Beispiel ihren Kulturauftrag sehr ernst nehmen, betont Bay.

Im Sommer bietet Jeanette von Fürstenberg ein Stipendiatenprogramm für Künstler im Schloss an. Auch die Heiligenberger Bevölkerung soll profitieren, so soll demnächst die Kapelle einen Sonntag im Monat für öffentliche Messen genutzt werden.

Schloss und Serie

Das Schloss in seiner heutigen Form wurde Mitte des 16. Jahrhundert an der Stelle einer mittelalterlichen Burg errichtet. Es gilt als eines der herausragenden Denkmale der Renaissance. Es ist im Besitz der Familie von Fürstenberg, die es auch bewohnt. Das Schloss wird eine begrenzte Zeit für externe Veranstaltungen oder Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt. Von Ostern bis Ende Oktober kann es besichtigt werden. Führungen finden täglich außer montags um 11, 14 und um 15.30 Uhr statt. Sonderführungen für Gruppen ab zehn Personen sind möglich. Das Fotografieren im Schloss ist nicht gestattet. Das Schloss ist bewohnt, daher sind kurzfristige Schließungen während der Saison jederzeit möglich. Es wird empfohlen, sich im Vorfeld des geplanten Besuchs mit der Tourist-Information in Verbindung zu setzen, Telefon 0 75 54/99 83 12, E-Mail: touristinfo@heiligenberg.de

Die Serie: Einheimische erklären für Einheimische die Top-Urlaubsziele aus unserer Region. Oftmals liegt das Gute vor der Haustür, nur geht unser Blick dafür verloren. Wir begleiten Menschen bei einem Besuch in den Pfahlbauten in Unteruhldingen, in der Burg Meersburg oder im Schloss Salem und in Heiligenberg sowie am Affenberg Salem und gehen der Frage nach, warum sie solange selbst nicht mehr hier waren – und was sie jetzt mit neuen Augen entdecken oder warum sie besonders oft herkommen.

