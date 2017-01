Heiligenberg-Wintersulgen Echbecker Quellgeister feiern 33. Geburtstag mit großem Umzug

Mehr als 2000 Hästräger und Musikanten sind zu Ehren der Quellgeister zum Freundschaftstreffen des VAN nach Wintersulgen gekommen. Bei schönstem Kaiserwetter sorgen sie für eine tolle närrische Stimmung. Die Zuschauer sind begeistert.

Mit einem gigantischen Umzug bei sonnigem Kaiserwetter hat der Narrenverein Echbecker Quellgeister sein 33-jähriges Bestehen gefeiert. Und mit ihm feierten 41 Narrenvereine und Lumpenkapellen, die überwiegend im Verband Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine (VAN) organisiert sind. Gleichzeitig war es ein Freundschaftstreffen dieses Narrenverbandes.

Es herrschte während des Umzugs eine tolle, närrische Stimmung. Für die vielen Zuschauer, die die Wintersulger Straßenzüge säumten, war der Umzug durch die in schneller Folge vorbeiziehenden Gruppen eine optische Augenweide und ein akustischer Genuss. Allen voran liefen die per Seil eingezäunten Lämmer des Heiligenberger Kindergartens "Zum guten Hirten", dicht gefolgt von der Heiligenberger Grundschulkindern, die unter dem Motto "Fit und Gesund" als knallbuntes Obst mitliefen. Ihnen schlossen sich die Quellgeister an, die sich vom Musikverein Wintersulgen musikalisch begleiten ließen.

Kennzeichnend für den Umzug waren die vielfältigen und hierzulande weniger zu sehenden Narrengruppen und Häser, wie zum Beispiel die skurrilen Moor-Morchel des Narrenvereins Hochberg, die wild aussehenden Masken der Galleyengeister Ettenkirch, die gruselige Figur der Teuringer Johle und die schaurigen Oberholzer Deifel. Natürlich ließen es sich die Narrenvereine der Nachbarortschaften nicht nehmen, mit ihrer Teilnahme den Echbecker Quellgeistern zu gratulieren. Mit dabei beispielsweise die Narrenvereine Wolkenschieber Heiligenberg, Bodenmännle Hattenweiler, Tryllenbühler Beuren und Wasserspucker Illmensee. Mit großem Beifall der Zuschauer bedacht waren gekonnte Hexenpyramiden der Ruschweiler Waldhexen, der Hexen des Narrenvereins Zenka Rälle Moosheim und des Narrenvereins Hochberg.

Von der Ehrentribüne eloquent moderiert wurde der Umzug vom VAN-Präsidenten Siggi Burgermeister, der mit seinen Präsidiumsmitgliedern Bernhard Raufeisen, Sabine Heinzelmann und Wolfgang Rieger zugegen war. Burgermeister betonte bereits beim morgendlichen Zunftmeisterempfang seine Freude darüber, dass auch der vergleichsweise kleine Narrenverein Echbecker Quellgeister sich nicht scheut, im kleinen Ort Wintersulgen einen derartig großen Narrenumzug auszurichten. Der immense Aufwand wäre allerdings ohne tatkräftige Unterstützung anderer örtlicher Vereine gar nicht zu stemmen.

"Beim Freundschaftstreffen heute gilt kein Maß. Heut' geht es nur um Tradition und Spaß", reimte Bürgermeister Frank Amann und brachte als Geschenk für jedes Jahrzehnt des bestehens der Echbecker Quellgeister zehn Liter, für die restlichen drei Jahre drei Flaschen Bier mit.

Bürgermeister und Burgermeister mussten vereint beim Zunftmeisterempfang von Quellgeister-Chef Markus Müller und seinem Vize Hermann Mayer gegurgelte Lieder erraten, was sich gar nicht so einfach gestaltete und deswegen zu einem Riesenspaß wurde. Dank des schönen Wetters konnte nach dem Umzug noch lange gefeiert werden.