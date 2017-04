Heiligenberg Droht dem VdK-Ortsverband das Aus?

Zur Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Heiligenberg kamen nur neun von 43 Mitgliedern. Der Vorsitzende bemängelt die fehlende Bereitschaft für die Übernahme von Ehrenämtern.

Heiligenberg – Mit der Ernennung zur Ehrenvorsitzenden ist die ehemalige Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Heiligenberg, Ulrike Hiestand, für ihr 13-jähriges Engagement als Vorsitzende des Vereins geehrt worden. Mit knappen Worten zeichnete der amtierende Vorsitzende Fridolin Ruther in der Hauptversammlung ein rundes Bild von dem Verein, in dem alles in Ordnung zu sein scheint und der sich seit Jahrzehnten als Sozialverband die soziale Gerechtigkeit der Menschen auf die Fahnen geschrieben hat.

Doch der Schein trügt, denn dem VdK-Ortsverband mit seinen derzeit 43 Mitgliedern droht die Auflösung. Grund ist eine noch nicht mal im Ansatz erkennbare Bereitschaft der Mitglieder, eines der gesetzlich vorgeschriebenen Ehrenämter zu übernehmen. Als vor einem Jahr Hiestand zurücktrat, fand sich niemand, der die Nachfolge übernehmen wollte. Auch für die Übernahme der Ämter des Schriftführers und des stellvertretenden Vorsitzenden war niemand bereit. Lediglich Waltraud Mader signalisierte damals, die Kasse weiter führen zu wollen.

Den sofortigen Kollaps des Ortsverbands verhinderten vor einem Jahr der stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende Fridolin Ruther, der VdK-Kreisvorsitzende Peter Kammer sowie der Schriftführer des VdK-Kreisverbands, Lothar Sieber. Ruther übernahm kurzentschossen das Amt des Vorsitzenden, Kammer wurde Stellvertreter und Sieber Schriftführer, jedoch nicht auf Dauer. Zeit gewinnen und dem Ortsverband noch eine Chance geben, war die Devise. Jetzt, ein Jahr später, sieht die Situation des VdK-Ortsverbands Heiligenberg allerdings nicht besser aus. Von den 43 Mitgliedern erschienen neun zur Versammlung. Zieht man den Notvorstand ab, bleiben sechs Personen beziehungsweise 14 Prozent der Mitglieder, zu wenig, um daraus eine Zukunft des Vereins schmieden zu können.

"Die meisten kommen nur dann, wenn ein Problem in der sozialen Rechtsprechung auf sie zukommt", erläuterte Kammer im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dann würden sie merken, dass es den VdK gibt, würden Mitglied werden, sich ihr Recht von den Fachanwälten des VdK erstreiten lassen und dann nach einem gewissen Zeitpunkt wieder austreten, klagte Kammer. Für die Übernahme eines Ehrenamts bestünde dann kein Interesse.

"Der Zusammenhalt der bundesweit 1,8 Millionen Mitglieder ist auf kameradschaftlicher Basis, also auch auf einer solidarischen Einstellung der Mitglieder", erläuterte Kammer. Wie geht es mit dem Ortsverband Heiligenberg weiter? Denkbar wäre eine Fusion mit einem benachbarten Ortsverband. Denkbar wäre als schlechteste Lösung die Auflösung. Oder es finden sich doch noch Menschen, die die überschaubare Arbeit im Vorstand leisten wollen.

Der VdK-Ortsverband Heiligenberg wurde vor rund 70 Jahren gegründet. Die jährlichen Aktivitäten sind eine Weihnachtsfeier im Dezember sowie ein gemeinschaftlicher Ausflug im Sommer. Für die Ausflugsfahrt am 13. Juli in den Schwarzwald sind noch Plätze frei. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende Fridolin Ruther, Telefon 0 75 32/51 47, entgegen.

